SU SEVİYESİ YÜKSELDİ, İNSANLAR ÇATILARA ÇIKTI
Avustralya'yı yıkıp geçen Debbie Kasırgası, ülkenin doğusu ve kuzeyindeki kentleri su altında bıraktı.
Avustralya'yı yıkıp geçen Debbie Kasırgası, ülkenin doğusu ve kuzeyindeki kentleri su altında bıraktı. Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyindeki kentlerde yer yer suların 10 metreden fazla yükseldiği bildiriliyor. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda yolda mahsur kalan araçlar çaresizce bekliyor.
kaynak:milliyet
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