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su kanalında ölü bulundu

SU KANALINDA ÖLÜ BULUNDU

İzmir'in Konak İlçesi'nde 23 yaşındaki Mahmut Güden, su kanalında ölü bulundu. Güden'in ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Tarih : 15 Haziran 2017, 17:06
Puan Ver : Su Kanalında Ölü Bulundu(10/10)8


Umurbey Mahallesi Mürselpaşa Bulvarı kenarındaki su kanalında öğle saatlerinde bir erkeğin su üzerinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sudaki kişinin öldüğü anlaşıldı.



Polis meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba harcarken, kanal çevresinde önlem alındı. İtfaiye eri tarafından cesedi iş makinesine alınarak sudan çıkarılan kişinin Mahmut Güden olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmayan Güden'in cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



 



kaynak:milliyet








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