

HAKKARİ'de su kanalında arama yapan polis ekipleri bir çanta içersinde patlayıcı ve el bombaları olduğunu tespit etti.



Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 29 ve 30 Ağustos 2016 tarihlerinde el yapımı patlayıcı düzeneği kullanılarak düzenlenen eylemlerle ilgili Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin 31 Ağustos 2016 tarihinde yapılan denetimler sırasında bir kişinin polis ekiplerini gören 2 erkeğin hızla bölgeden uzaklaştıklarını ve ellerindeki çantayı attıkları bildirdi.