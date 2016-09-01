SU KANALINA ATILAN ÇANTADA ÇOK SAYIDA PATLAYICI BULUNDU
Su kanalına atılan çantada çok sayıda patlayıcı bulundu
HAKKARİ'de su kanalında arama yapan polis ekipleri bir çanta içersinde patlayıcı ve el bombaları olduğunu tespit etti.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 29 ve 30 Ağustos 2016 tarihlerinde el yapımı patlayıcı düzeneği kullanılarak düzenlenen eylemlerle ilgili Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin 31 Ağustos 2016 tarihinde yapılan denetimler sırasında bir kişinin polis ekiplerini gören 2 erkeğin hızla bölgeden uzaklaştıklarını ve ellerindeki çantayı attıkları bildirdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar