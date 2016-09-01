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su kanalına atılan çantada çok sayıda patlayıcı bulundu

SU KANALINA ATILAN ÇANTADA ÇOK SAYIDA PATLAYICI BULUNDU

Su kanalına atılan çantada çok sayıda patlayıcı bulundu

Tarih : 01 Eylül 2016, 15:07
Puan Ver : Su Kanalına Atılan Çantada Çok Sayıda Patlayıcı Bulundu(10/10)11


HAKKARİ'de su kanalında arama yapan polis ekipleri bir çanta içersinde patlayıcı ve el bombaları olduğunu tespit etti.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 29 ve 30 Ağustos 2016 tarihlerinde el yapımı patlayıcı düzeneği kullanılarak düzenlenen eylemlerle ilgili Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin 31 Ağustos 2016 tarihinde yapılan denetimler sırasında bir kişinin polis ekiplerini gören 2 erkeğin hızla bölgeden uzaklaştıklarını ve ellerindeki çantayı attıkları bildirdi.








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