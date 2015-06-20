'ŞU GÜZELLİĞE BAK' CİNSEL TACİZ SAYILDI
14 yaşındaki bir kız çocuğuna bir-iki ay boyunca okul yolunda "Şu güzelliğe bak", "Allah'ım bu ne güzellik" diyerek laf atan 40 yaşındaki Barış E.'ye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
14 yaşındaki bir kız çocuğuna bir-iki ay boyunca okul yolunda "Şu güzelliğe bak", "Allah'ım bu ne güzellik" diyerek laf atan 40 yaşındaki Barış E.'ye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar