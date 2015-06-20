O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

'şu güzelliğe bak' cinsel taciz sayıldı

'ŞU GÜZELLİĞE BAK' CİNSEL TACİZ SAYILDI

14 yaşındaki bir kız çocuğuna bir-iki ay boyunca okul yolunda "Şu güzelliğe bak", "Allah'ım bu ne güzellik" diyerek laf atan 40 yaşındaki Barış E.'ye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Tarih : 20 Haziran 2015, 12:44
Puan Ver : 'şu Güzelliğe Bak' Cinsel Taciz Sayıldı(8/10)7


14 yaşındaki bir kız çocuğuna bir-iki ay boyunca okul yolunda "Şu güzelliğe bak", "Allah'ım bu ne güzellik" diyerek laf atan 40 yaşındaki Barış E.'ye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.








Etiketler:   Şu  Güzelliğe  Bak    Cinsel  Taciz  Sayıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER