

Kayseri'de arkadaşı ile oyun oynadığı sırada, su birikintisine düşen 4 yaşındaki Zeki Erkan boğularak yaşamını yitirdi. Olay, dün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi Müftü Mesut Caddesi üzerinde meydana geldi. Evlerinin önünde arkadaşı Uğur Efe ile birlikte oynayan Zeki Erkan, ayağını kayması sonucunda sağanak yağış nedeniyle oluşan yaklaşık 1 metre derinliğindeki su birikintisine düştü.Arkadaşının çığlıkları üzerine koşan ailesi minik Zeki'yi sudan çıkararak Bünyan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Zeki Erkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.