

Alman fizikçi Andreas Wahl, suyun altında silahların çalışmayacağını ispatlayan bir deney için kendisini kurban seçti. Havuzun içinde kendisine yönelttiği tüfeği ateşleyen Wahl, kurşundan çok yakın mesafeden bile etkilenmedi. Tüfek patladı ancak mermi birkaç metre gidip havuzun dibini boyladı. Normal havadan 800 kat daha yoğun olan suda ateşlendikten sonra sürtünme gücü nedeniyle ivmesini kaybeden kurşun, Wahl'a ulaşamadan zemine düştü.