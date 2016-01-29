O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

su altında kendini vurdu

SU ALTINDA KENDİNİ VURDU

Havuzun içinde kendisine yönelttiği tüfeği ateşleyen Wahl, kurşundan çok yakın mesafeden bile etkilenmedi

Tarih : 29 Ocak 2016, 09:15
Puan Ver : Su Altında Kendini Vurdu(9/10)10


Alman fizikçi Andreas Wahl, suyun altında silahların çalışmayacağını ispatlayan bir deney için kendisini kurban seçti. Havuzun içinde kendisine yönelttiği tüfeği ateşleyen Wahl, kurşundan çok yakın mesafeden bile etkilenmedi. Tüfek patladı ancak mermi birkaç metre gidip havuzun dibini boyladı. Normal havadan 800 kat daha yoğun olan suda ateşlendikten sonra sürtünme gücü nedeniyle ivmesini kaybeden kurşun, Wahl'a ulaşamadan zemine düştü.








Etiketler: Su  Altında  Kendini  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER