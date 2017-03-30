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su altında çalışabilen ufacık hoparlör

SU ALTINDA ÇALIŞABİLEN UFACIK HOPARLÖR

Logitech'in sahip olduğu Ultimate Ears, yeni kablosuz hoparlörü Wonderboom'u tanıttı.

Tarih : 30 Mart 2017, 10:23
Puan Ver : Su Altında Çalışabilen Ufacık Hoparlör(8/10)6


Logitech'in sahip olduğu Ultimate Ears, yeni kablosuz hoparlörü Wonderboom'u tanıttı. Ufak boyutuna rağmen yüksek yüksek performans sunan hoparlör, Ultimate Ears'ın diğer hoparlörleri gibi sesi 360 derece yayabiliyor. Gri, siyah, kırmızı, mavi, pembe ve leylak olmak üzere farklı renk seçenekleriyle müzik tutkunlarının beğenisine sunulacak hoparlör , tek tuşla açma/kapama, şarkı atlatma/durdurma özelliğine sahip. Özel uygulaması sayesinde ikinci bir hoparlöre kolayca bağlanabilen Wonderboom, Boom 2 ve Megaboom hoparlörlerde olduğu gibi pili tam şarj edildiğinde 10 saate varan kullanım imkanı vadediyor.



 



 



kaynak:log








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