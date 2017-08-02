STUTTGART 2018'DE DİZEL OTOMOBİLLER YASAKLANDI!
1 Ocak 2018 itibariyle Stuttgart’ta dizel otomobillerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Çevrenin korunması ile ilgili uygulanan sert kararlar ve radikal değişiklikler için yeni bir adım atıldı.Volkswagen‘in dizel araçlarda hile yaptığının ortaya çıkması sonucunda patlak veren olaylar bu noktaya kadar gelmiş durumda. Çevreciler, oluşan hava kirliliğin telafisi ve kirlenmenin azalması için dizel araçlarda yenilenmeye gidilmesi gerektiğinden bahsetmişlerdi.
Mahkeme kökünden kazıdı
Baden Württemberg eyaletine bağlı mahkeme ise dizel otomobil işini tamamen bitirmeye karar verdi. Kararda1 Ocak 2018 itibariyle mazot yakıtla çalışan otomobillerin Stuttgart'ta trafiğe çıkışı yasaklandı. Davada temyiz yolunun açık olduğu da söyleniyor. İnsanların bu tarihe kadar ne yapacağı ise bilinmiyor.
“İnsan sağlığı hareket özgürlüğünden önemlidir”
Söz konusu davanın hakimi Wolfgang Kern ise kararın ardındaninsan sağlığının otomobil sürücülerinin hareket özgürlüğünden çok daha önemli olduğunu söyledi. Kararın o tarihe kadar değişebileceği düşünülüyor ancak bir yandan da uygulanırsa diğer eyalet ve bölgelerin örnek alması da ihtimal dahilinde. Konunun takipçisi olacağız.
1 Ocak 2018 itibariyle Stuttgart'ta dizel otomobillerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Çevrenin korunması ile ilgili uygulanan sert kararlar ve radikal değişiklikler için yeni bir adım atıldı.Volkswagen‘in dizel araçlarda hile yaptığının ortaya çıkması sonucunda patlak veren olaylar bu noktaya kadar gelmiş durumda. Çevreciler, oluşan hava kirliliğin telafisi ve kirlenmenin azalması için dizel araçlarda yenilenmeye gidilmesi gerektiğinden bahsetmişlerdi.
Mahkeme kökünden kazıdı
Baden Württemberg eyaletine bağlı mahkeme ise dizel otomobil işini tamamen bitirmeye karar verdi. Kararda1 Ocak 2018 itibariyle mazot yakıtla çalışan otomobillerin Stuttgart'ta trafiğe çıkışı yasaklandı. Davada temyiz yolunun açık olduğu da söyleniyor. İnsanların bu tarihe kadar ne yapacağı ise bilinmiyor.
“İnsan sağlığı hareket özgürlüğünden önemlidir”
Söz konusu davanın hakimi Wolfgang Kern ise kararın ardındaninsan sağlığının otomobil sürücülerinin hareket özgürlüğünden çok daha önemli olduğunu söyledi. Kararın o tarihe kadar değişebileceği düşünülüyor ancak bir yandan da uygulanırsa diğer eyalet ve bölgelerin örnek alması da ihtimal dahilinde. Konunun takipçisi olacağız.
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