

Yapılan araştırmalara göre çiçek kokusu vücut gerginliğinin atılmasına yardımcı oluyor. Özellikle lavanta, lila ve hanımeli mutluluk hormonlarını uyarıyor



Stres pek çok hastalığın nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle yoğun bir iş temposuna sahipseniz çeşitli hastalıklar açısından risk altında olabilirsiniz. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için, sağlıklı beslenmek ve mümkün olduğunca stresten uzak durmak gerekiyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre stresten uzak yaşayan insanlar daha geç yaşlanıyor. Stresle mücadele etmeden önce vücudun verdiği işaretleri dikkate almak gerekiyor. Eğer aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, risk altında olabilirsiniz:







Sabah uyanma güçlüğü



Sabahları uyanırken zorlanıyorsanız,enerji seviyenizi artırmayı sağlayan adrenalinhormonunuz aşırı stres nedeniyleeksik olabilir. Ayrıca yeteri kadar uyuyorfakat uykunuzu alamıyorsanız yine adrenalinhormonunuza bakmakta fayda var.







Tuza yönelme



Kronik stres elektrolit dengesizliklerineyol açabilir, bu da bazı kişilerin tuz istemesineneden olur. Gün içerisinde canınızçok fazla tuz istiyor veya tuzlu abur cuburlaraçok sık yöneliyorsanız, vücudunuzstres alarmı veriyor olabilir.







Sürekli soğuk algınlığı



Stres; hormonları etkileyebildiği gibibağışıklık sistemini de etkileyebilen vesavunmasız hale getiren bir etkendir. Aşırıstresli iş hayatı, yoğun koşuşturma temposu,sürekli gerginlik;bağışıklık sistemininzayıflamasına neden olabilmektedir. Bu durum sürekli soğuk algınlığı ve sık sık hastalanmaya davet çıkarır.







Baş dönmesi



Ayağa kalktığınızdaaniden başınızın dönmesipek çok nedendenkaynaklı olabilir. Bunedenlerin en bilinenlerikan şekeri veya tansiyonundüşmesidir. Başdönmesinin bir diğernedeni aşırı stres olabilir. Yapılan araştırmalar, stresin baş dönmesine neden olabildiğini gösteriyor. Stresinizi tanıdıktan sonra onu yenmek için adım atın...







kaynak:sabah