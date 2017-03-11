

2- Denizi olan bir şehirde yaşıyorsanız, haftada bir iki gün vapura binin, bir çay için. Martı seslerini dinleyin.



Deniz yoksa mutlaka haftada 2-3 gün işinizden çıkıp bir park bulun, ağaçları, çimleri, toprağı hissedin. Daha az araba kullanın, daha çok doğada yaşayın.



3- Akşam, bir saat evdeki televizyonu kapatın, aileyi bir araya toplayıp sohbet edin, kestane pişirin, fıkra anlatın, birlikte gülün, iletişim kurun. Kendinize ve ailenize zaman ayırın.



4- Akıllı telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı akşam evde yemeğe otururken kapatın. Artık o saatten sonraki tüm zamanlar size ve ailenize ait. Öyle “Şu e-mail'i atladım, şu mesajı kaçırdım” endişesine kapılmayın.