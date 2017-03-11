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stresle baş etmenin 5 yolu

STRESLE BAŞ ETMENİN 5 YOLU

Gazete Habertürk yazarı Prof. Dr. Temel Yılmaz, stresle baş etmenin 5 yolunu yazdı

Tarih : 11 Mart 2017, 09:32
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Modern zamanların hayatımıza kattığı streslerden kurtulmanın yollarını aşağıda özetledik. Daha mutlu bir yaşam için artık bir yerden başlamak lazım.




1- Lütfen arabanızı olabildiğince evde bırakın. Açık havada yürümeyi, toprağın kokusunu, yağmurun yüzümüze damlamasını, güneşin tenimizi ısıtmasını yeniden hissedin.





2- Denizi olan bir şehirde yaşıyorsanız, haftada bir iki gün vapura binin, bir çay için. Martı seslerini dinleyin.




Deniz yoksa mutlaka haftada 2-3 gün işinizden çıkıp bir park bulun, ağaçları, çimleri, toprağı hissedin. Daha az araba kullanın, daha çok doğada yaşayın.



3- Akşam, bir saat evdeki televizyonu kapatın, aileyi bir araya toplayıp sohbet edin, kestane pişirin, fıkra anlatın, birlikte gülün, iletişim kurun. Kendinize ve ailenize zaman ayırın.



4- Akıllı telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı akşam evde yemeğe otururken kapatın. Artık o saatten sonraki tüm zamanlar size ve ailenize ait. Öyle “Şu e-mail'i atladım, şu mesajı kaçırdım” endişesine kapılmayın.




Ertesi gün sabahtan itibaren işinize ayıracak çok zamanınız olacak. Hem çok daha enerjik, çok daha yaşam dolu biri olarak verimliliğiniz artacak. Uygulayın göreceksiniz.




5- Büyük metropollerin gürültü, karmaşa, hava kirliliği, trafik ve kalabalığından uzaklaşıp sakin bir şehre taşının; bu mümkün olmuyorsa her yıl bir köy hatta sakin bir yerde yaşayın.



 



kaynak:habertürk













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