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stres, sigara ve fast food yiyeceklerden uzak durun!

STRES, SİGARA VE FAST FOOD YİYECEKLERDEN UZAK DURUN!

Türkiye'deki ölüm nedenlerinin yüzde 40,5'ini kalp ve damar hastalıkları oluşturuyor. Bunun sebebi ise; stres, sigara kullanımı ve fast food gibi yiyecekler...

Tarih : 14 Nisan 2017, 16:33
Puan Ver : Stres, Sigara Ve Fast Food Yiyeceklerden Uzak Durun!(6/10)7


Kardiyolog Doç. Dr. Yücel Balbay, Türkiye'deki ölüm nedenlerinin yüzde 40,5'ini kalp ve damar hastalıklarının oluşturduğunu belirterek, bu oranın sebebinin stres, sigara kullanımı ve fast food gibi yiyecekler olduğunu söyledi.



Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Kardiyolog Doç. Dr. Yücel Balbay, kalp ve damar hastalıklarının dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise ölüm nedenlerinin yüzde 40,5'ini oluşturduğunu kaydetti.



Doç. Dr. Balbay, geçmişe göre artış gösteren bu oranın sebeplerinin stres, artan hava kirliliği, organik gıdanın gittikçe azalmasıyla değişen beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, fast food gibi yiyecekler ile oluşan obezite ve sigara-tütün alışkanları olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Balbay, "Her ne kadar günümüz teknolojisi ile kalp-damar hastalıkları için tanı ve tedavi olanaklarımız gelişse de toplumun koruyucu kardiyoloji anlamında hastalık oluşmadan bilinçlendirilmesi çok ciddi öneme haizdir. Her yıl nisan ayının ikinci haftasında kutlanan 'Kalp Sağlığı Haftası', kalp-damar hastalıkları ile mücadele etmenin önemini vurgulamak, kişileri bu hastalıklara karşı uyarmak, kalp sağlığını koruma konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmak ve kalp sağlığına dikkat çekme anlamında bir fırsat teşkil etmektedir" diye konuştu.



 



kaynak:sabah



 



 








Etiketler: Stres  Sigara  Ve  Fast  Food  Yiyeceklerden  Uzak  Durun    haber

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