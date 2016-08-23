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stres cildin de düşmanı, stresten uzak kalın!

STRES CİLDİN DE DÜŞMANI, STRESTEN UZAK KALIN!

Stres cildin baş düşmanları arasında bulunurken birçok çeşitli hastalığın da başlıca sebepleri arasında bulunuyor.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 09:45
Puan Ver : Stres Cildin De Düşmanı, Stresten Uzak Kalın!(0/10)


Stres cildin baş düşmanları arasında bulunurken birçok çeşitli hastalığın da başlıca sebepleri arasında bulunuyor. Yoğun duygusal stresin kızarıklık, egzema, terleme, saç dökülmesi, iltihaplı sivilce, sedef, vitiligo gibi cilt rahatsızlıklarına yol açabildiği bildirildi. Dr. Gizem Toktaş Geylani, fizyolojik olarak sıcak, soğuk, travma gibi olaylar neticesi oluşan stresin; duygu vaziyeti farklıklarında de sıklıkla olan karmaşık bir fizyolojik ve davranışsal yanıt olduğunu belirtti.



EN ÇOK CİLT STRESE MARUZ KALIYOR



Stres esnasında yoğun bir şekilde üretilen kimi hormonların, vücutta pek çok uzuvu negatif etkilediğinin altını çizen Geylani, cildin de en çok strese maruz kalan uzuvlardan biri olduğunu kaydetti. Ciltteki yağlanmanın artarak gözenek, akne gibi problemlere kapı araladığını anlatan Geylani, "Cilde daha az kan gelmesi, daha soluk bir görünüm oluşturur ve cildimizin yenilenme eğilimini azaltır. Yoğun duygusal stres neticesi kızarıklık, egzama, terleme, saç dökülmesi, akne, sedef, vitiligo gibi cilt rahatsızlıkları olabilir" diye konuştu.



KÖK HÜCRELERİ DE ETKİLİYOR



Dr. Gizem Toktaş Geylani, son yapılan araştırmaların, stresin, derinin gelişimi için ihtiyaç duyulan kök hücreleri etkilediğini gösterdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kaydetti: "Cilt ekleri olan kıl hücrelerini etkilerse saç dökülmesi, renk veren melanositleri etkilerse vitiligo gibi rahatsızlıklar olabilir. Bu rahatsızlıkların özel bir rehabilitasyonu yoktur. Destek rehabilitasyonları ile oldukça deşarj olunsa da hastalarımızın kendilerini tinsel olarak deşarj olacak uğraşlar bulması oldukça önemlidir."

 








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