

ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'deki bazı okullarda “Çocukların dikkatini dağıtıyor” gerekçesiyle stres çarkları yasaklanmaya başlandı.



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ABD'nin Minnesota, Illinois ve Massachusetts eyaletlerinde çok sayıda okul, yasaklamaya gerekçe olarak öğrencilerin ders sırasında stres açarklarına odaklanmalarını ve arkadaşlarını bu çarklarla rahatsız etmesini gerekçe gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi ve Dubai kentlerindeki okullarda yasağın bu hafta başından beri uygulandığı belirtildi. Uzmanlar, stres çarklarının dikkat eksikliği, hiperaktivite, anksiyete ve otizm sorunları yaşayan çocuklarda dönüş hareketinden ötürü kaygıyı azalttığını belirtse de gözalıcı renklerinin “dikkati dağıttığını” söylüyor.







kaynak:habertürk