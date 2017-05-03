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STRES ÇARKI YOK SATIYOR! PEKİ GERÇEKTEN STRESİ ALIYOR MU?


STRES ÇARKI YOK SATIYOR! PEKİ GERÇEKTEN STRESİ ALIYOR MU?
Tarih : 03 Mayıs 2017, 12:21
Puan Ver : Stres Çarkı Yok Satıyor! Peki Gerçekten Stresi Alıyor Mu?(6/10)4


Geçmişte topaçla oynayan çocuklar artık stres çarkı ile oynuyor. Stres çarkı, yeni nesil yetişkinler için de tesbihin yerini almaya aday bir aksesuar.



Stres çarkı (İngilizcesi fidget spin ya da hand spin) adından da anlaşılacağı üzere günümüz gençlerinde stresi azalttığına inanılan ve elde fırfır döndürülen bir çark.



Stres çarkının fiyatı kırtasiyeler, oyuncakçılar ve internetteki alışveriş sitelerinde 10 ile 50 TL arasında değişiyor. Stres çarkı özellikle 9-15 yaş aralığında büyük ilgi görüyor.








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