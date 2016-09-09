

Psikolojik etkenlerin içinde stresin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Aydemir, deri ve deri hastalıkları üzerindeki bu etkinin görülebilmesi için öncelikle kişinin altyapısının yatkın olması gerektiğini ifade etti. Aydemir, stres ve diğer ruhsal sorunların başta deri olmak üzere değişik organları etkileyebildiğine dikkati çekerek, "Mekanizma çok açık olmamakla birlikte hipofiz bezi üzerinden etkiyle geliştiği kabul edilmektedir. Beyin ve bağışıklık sistemi ilişkileri de etkilidir. Başta stresin ve depresyon gibi bazı diğer ruhsal durumların vücudun bağışıklık sisteminin zayıflamasında önemli rol oynadığı bilinmektedir." dedi.







Her türlü psikolojik sorunun mide, kalp, tansiyon yükselmesi gibi hastalıkların yanı sıra özellikle ve en çok deride hastalıklara neden olabildiğini ve ataklara yol açabildiğini ifade eden Aydemir, "Derimiz, dış dünyayla bağlantılarımızın başladığı bir sınır oluşturan, duygu, heyecan ve tepkilerimizin ifade organı, beden algısının da en yoğun olarak somutlaştığı organımızdır. Ayrıca özellikle sihirli bir etkiye sahip olan dokunma yoluyla diğer insanlarla olan iletişimimizin de temel organlarından biridir." diye konuştu.







Kimi zaman ani gelişen olayların kimi zaman da biriken sorunların ve stresin, deri hastalıklarının gelişiminde önemli rol oynadığını dile getiren Aydemir, terör, aile içi sıkıntılar, aşırı kaygı, ekonomik sorunlar, mesleki zorluklar ve sorumluluklar gibi çok sayıda faktörün önemli stres kaynağı olduğuna işaret etti. Aydemir, şunları kaydetti:







"Bu hastalıklarda yine yatkın altyapı üzerinde, başta psikolojik etkenler olmak üzere çevre faktörleri, başlatıcı, alevlendirici etki yapabilir. Hastalığın iyileşme ve kötüleşmesinde psikolojik etkenler önemli rol oynar. Hastalıkların ortaya çıkışı, bazen stresten hemen sonra bazen de aylar sonra olabilir. Bu grupta sedef hastalığı, vitiligo (ala), bölgesel veya kadınlarda genel ani saç dökülmeleri ön plandadır. Ürtiker (kurdeşen), liken, atopik egzama, bazı değişik deri hastalıkları da strese bağlı sık sık tetiklenebilir. Deride görünür olan bu hastalıklar, hastanın stresini daha da artırarak olayı tam bir kısır döngü haline sokabilir."