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Street Fighter 4, Geriye Uyumluluk Kapsamında Xbox One'a Geldi
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street fighter 4, geriye uyumluluk kapsamında xbox one'a geldi

STREET FİGHTER 4, GERİYE UYUMLULUK KAPSAMINDA XBOX ONE'A GELDİ

Dünyanın en sevilen dövüş oyunlarından Street Fighter 4, geriye uyumluluk kapsamında Xbox One'a geldi. İşte detaylar.

Tarih : 20 Mart 2017, 09:39
Puan Ver : Street Fighter 4, Geriye Uyumluluk Kapsamında Xbox One'a Geldi(8/10)9


Dünyanın en sevilen dövüş oyunlarından Street Fighter 4, geriye uyumluluk kapsamında Xbox One'a geldi. İşte detaylar.



Yeni nesil konsolların savaşında iki tarafın da yaptığı başarılı hamleler var. Microsoft cephesinde Xbox 360 oyunlarının Xbox One'da oynanmasını sağlayan “Geriye Uyumluluk” oyuncuların beğendiği bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde bir önceki nesildeki Xbox 360 oyunlarını oynamayan oyuncular, Xbox One'larında geriyeye uyumluluğu destekleyen 360 oyunlarını oynayabiliyor.



Microsoft, belli aralıklarla geriye uyumluluk listesini güncelliyor ve genişletiyor. Böylece Xbox One kullanıcıları için oyun listesi daha da artmış oluyor. Microsoft, bugün eklenen yeni oyunları açıkladı.



Street Fighter 4, Xbox One'daki ilk SF oyunu olacak



Street Fighter 4, Luxor 2, Poker Smash, ve Madballs Babo: Invasion oyunları geriye uyumluluk listesine eklendi. Diğer üç oyun pek ilgi çekmeyebilir ancak Street Fighter 4(SF4), birçok kullanıcı tarafından sevilen ve oynanan bir yapım. SF4'ün Xbox One kullanıcıları için özel bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Zira serinin son oyunu Street Fighter 5, PS4 ve PC'ye çıkmıştı.



SF4'ün fiziksel oyunu elinde bulunan Xbox One sahipleri oyunu hemen oynayabilir. Oyuna sahip olmayanlar ise Xbox Live'dan satın alabilir.



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