Stoke City taraftarları, Galatasaray'dan transfer edilen Ndiaye için verilen forma numarası karşısında sosyal medyada kulübe çok ciddi tepki gösterirken, olay ile ilgili birçok taraftar kulübe adeta ateş püskürdü.

"BU HAREKET DOĞRU DEĞİL"

Ndiaye'nin forma numarasının 27 olarak açıklanmasının ardından çok sinirlendiği görülen Stoke Cityli taraftarlar, bu numaranın takımda halen kontratlı bulunan ve şu an kiralık olarak Deportivo Alaves forması giyen Bojan Krkic'e ait olduğunu belirtirken, birçok taraftarın favori oyuncusu Bojan'a yapılan bu muameleyi doğru bulmadıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili atılan bazı tweetler şöyle:

"İnanmıyorum, bu Bojan'ın numarasıydı. Çok acı verici."

"Badou'nun forma numarası 27 imiş. Birazdan twitter'da çılgınlığa hazır olun."

"Çok saçma bir fikir. Acaba kime ait bir fikir bu?"

"27 numara emekli edilmeli. Bunu Bojan'dan başka kimse giymemeliydi."

"Buna nasıl cüret edersiniz?"

"Sanırım hepimiz bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyoruz."

Kaynak: haberinburada