Manchester City'den Rekor Transfer!
Beşiktaş, Vagner Love' İle 2.5 Yıllık Sözleşme İmzaladığını Kap'a Bildirdi
Emmanuel Adebayor Attığı Golü Mehmetçik'e Armağan Etti
Sergen Yalçın Süper Lige Geri Döndü! İşte Yeni Takımı
Medipol Başakşehir, Karabükspor'u 5-0 Mağlup Etti
Kadına Şiddete Engel Olmaya Çalışan Futbolcu Öldürüldü
Erman Kılıç'tan Deniz Naki'ye Sert Mesaj!
Aykut Kocaman'a Olay Sözler: At Antrenörü Olsun
Amatör Lig Maçında İnanılmaz Gol!
Hasan Çavuşoğlu: Vagner Love Aybaşı Gelince Maaşını Alır
Stoke City Teknik Direktörü Paul Lambert: Ndiaye Transferi Bitti
Beşiktaş Yeni Transferi Vagner Love'un Lisansını Çıkardı
Reuters Duyurdu: Denizbank'ın Satışı Değerlendiriliyor
Şampiyonlar Ligi Resmi Hesabı, Vagner Love Paylaşımı Yaptı
Tayfun Korkut, Almanya Ekibi Stuttgart'ın Yeni Teknik Direktörü Oldu
Fenerbahçe Camiasını Yasa Boğan Ölüm!
Mesut Özil Sosyal Medya Hesabından Yusuf Yazıcı'nın Doğum Gününü Kutladı
Atiker Konyaspor, Adis Jahovic İle Anlaşma Sağladı
Jose Mourinho, 94 Yaşındaki Manchester United Taraftarına Mektup Yolladı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vagner Love Formayı Giydi

Stoke City Teknik Direktörü Paul Lambert: Ndiaye Transferi Bitti

STOKE CİTY TEKNİK DİREKTÖRÜ PAUL LAMBERT: NDİAYE TRANSFERİ BİTTİ

Stoke City'nin patronu Paul Lambert, bugünkü basın toplantısında Ndiaye transferinin bittiğine işaret etti.

Tarih : 29 Ocak 2018, 20:30
Puan Ver : Stoke City Teknik Direktörü Paul Lambert: Ndiaye Transferi Bitti(6/10)2

Stoke City'nin patronu Paul Lambert, bugünkü basın toplantısında Galatasaraylı orta saha Badou Ndiaye'nin transferiyle ilgili de konuştu.

Lambert, toplantıda transferin bittiğine işaret etti. Senegalli futbolcunun, yarın sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

7.5 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA GALATASARAY'A TRANSFER OLMUŞTU

2015 yılında Norveç'ten Osmanlıspor'a 350 bin Euro bonservis bedeli ile gelen Ndiaye, geçtiğimiz yılın yaz transfer sezonunda 7.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 17 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 3 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Stoke  City  Teknik  Direktörü  Paul  Lambert  Ndiaye  Transferi  Bitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER