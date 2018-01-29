STOKE CİTY TEKNİK DİREKTÖRÜ PAUL LAMBERT: NDİAYE TRANSFERİ BİTTİ
Stoke City'nin patronu Paul Lambert, bugünkü basın toplantısında Ndiaye transferinin bittiğine işaret etti.
Stoke City'nin patronu Paul Lambert, bugünkü basın toplantısında Galatasaraylı orta saha Badou Ndiaye'nin transferiyle ilgili de konuştu.
Lambert, toplantıda transferin bittiğine işaret etti. Senegalli futbolcunun, yarın sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.
7.5 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA GALATASARAY'A TRANSFER OLMUŞTU
2015 yılında Norveç'ten Osmanlıspor'a 350 bin Euro bonservis bedeli ile gelen Ndiaye, geçtiğimiz yılın yaz transfer sezonunda 7.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.
Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 17 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 3 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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