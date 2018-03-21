Galatasaray'dan 16 milyon euroya Stoke City'ye transfer olan ancak İngiliz temsilcisinde aradığını bulamayan Badou Ndiaye için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

7 haftadır galip gelemeyen Stoke, Premier Lig'in dibine demir atarken küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum G.Saray'ı da harekete geçirdi. Stoke City'nin küme düşmesi durumunda G.Saray'ın Ndiaye'yi kiralayacağı iddia edildi.

Senegalli yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle sarı-kırmızılı takıma dönmeye sıcak baktığı belirtildi. 2022 yılına kadar Stoke City ile sözleşmesi bulunan Ndiaye, Premier League'de 6 maçta forma giydi.

MUSTAFA CENGİZ: BİZ GÖNDERMEK İSTEMEDİK

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, devre arasında bu transferin ardından aslında Ndiaye'yi göndermek istemediklerini "Ndiaye'yi biz göndermek istemedik. Maalesef kendisi gitmek istedi. Önce hocamıza 'kalmak istiyorum' dedi. Öyle deyince biz asla 'Ndiaye'yi satalım, mali sorunu halledelim' demedik, hedefimizde yoktu. Biz geldiğimizde önümüzde 14.5 milyon euro'luk bir teklif vardı. Yüzde 10 menajer ücretli bir teklif bulduk. Bir de 600 bin euro istiyorlardı, biz bunları tabii hocamız istemediği için reddettik" sözleriyle dile getirmişti.

Kaynak: haberinburada