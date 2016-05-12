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stockholm'de kimyasal sızıntı paniği

STOCKHOLM'DE KİMYASAL SIZINTI PANİĞİ

İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir labaratuvarda kimyasal sızıntı şüphesiyle 500 kişi tahliye edildi.

Tarih : 12 Mayıs 2016, 16:54
Puan Ver : Stockholm'de Kimyasal Sızıntı Paniği(7/10)9


Russia Today'in haberine göre, Stockholm'de bir laboratuvardaki kimyasal sızıntı nedeniyle yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.



Stockholm'de bazı kimyasal üretim tesislerinin ve laboratuvarların bulunduğu Solna semtindeki bir binada kimyasal sızıntı yaşandığı ve 4 kişinin baş dönmesi ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.erel basın, kimyasal sızıntının bir binanın yedinci katında özel bir şirkete ait laboratuvarda yaşandığını duyurdu.



Emniyetten yapılan açıklamada da binanın içinde yoğun gaz olduğu ve patlama ya da yangın tehlikesi oluşabileceği bildirildi. Bölgeye giriş çıkışlar yasaklanırken özel maskeler giyen acil durum yetkilileri binada inceleme başlattı.








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