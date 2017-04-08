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stockholm saldırısında özbek uyruklu bir kişi tutuklandı

STOCKHOLM SALDIRISINDA ÖZBEK UYRUKLU BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Dün öğleden sonra İsveç'in başkenti Stockholm'ün en kalabalık caddesinde meydana gelen kamyonlu terör saldırısında bir kişi tutuklandı.

Tarih : 08 Nisan 2017, 14:16
Puan Ver : Stockholm Saldırısında Özbek Uyruklu Bir Kişi Tutuklandı(5/10)2


Dün öğleden sonra İsveç'in başkenti Stockholm'ün en kalabalık caddesinde meydana gelen kamyonlu terör saldırısında bir kişi tutuklandı. Biz kişi gözaltına alındı. Tutuklanan kişinin saldırıda kamyonu kullanan, 39 yaşında Özbekistan uyruklu olduğu ve İsveç'te inşaat işçisi olarak çalıştığı belirtiliyor.



Saldırıda kullanılan kamyonunda bir çanta dolusu el yapımı patlayıcı bulundu. Uzmanlar patlayıcıları etkisiz hale getirdi.



 



kaynak:milliyet








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