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Stk'lar Ve 15 Temmuz Gazileri Darbecileri Protesto Etti
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stk'lar ve 15 temmuz gazileri darbecileri protesto etti

STK'LAR VE 15 TEMMUZ GAZİLERİ DARBECİLERİ PROTESTO ETTİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin 221 sanığın yargılandığı dava öncesinde sivil toplum kuruluşları ile 15 Temmuz gazileri, sanıkları protesto etti.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 13:10
Puan Ver : Stk'lar Ve 15 Temmuz Gazileri Darbecileri Protesto Etti(6/10)3


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı davanın öncesinde 15 Temmuz gazileri, şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşları darbecileri protesto etti.



Sabah saatlerinde yargılanmanın yapılacağı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne gelen Ankara Platformu üyeleri, Memur-Sen temsilcileri ve 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınları ayrı ayrı basın açıklaması yaptı.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara'da tarihi bir gün yaşandığına işaret ederek, Anadolu'yu işgal etmeye kalkanlarla hesaplaşmak için Sincan'a geldiklerini söyledi.



Pensilvanya'dan yönetilen terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'da milli iradeyi hedef aldığını belirten Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM başta olmak üzere devlet kurumlarının bu karanlık örgüt tarafından bombalandığını söyledi.



 



kaynak:sabah








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