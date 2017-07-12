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Sting, 104 Bin Euro'luk Ödülünü Mültecilere Bağışladı

STİNG, 104 BİN EURO'LUK ÖDÜLÜNÜ MÜLTECİLERE BAĞIŞLADI

İsveç'in en prestijli müzik ödülüne layık görülen Sting, mülteci gençlerin entegrasyonunun müzikle sağlanmasını teşvik eden bir projeyi destekledi. Dünyaca ünlü sanatçı bu projeye 104 bin euroluk ödülünü verdi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 16:50
Puan Ver : Sting, 104 Bin Euro'luk Ödülünü Mültecilere Bağışladı(5/10)3


İsveç'te 'müziğin Nobel Ödülü' olarak adlandırılan Polar Müzik Ödülü'nün 2017'deki sahibi İngiliz Rock yıldızı Sting, aldığı 104 bin euro'luk ödülü ülkedeki genç mültecilere yönelik bir projeye bağışladı. 65 yaşındaki ünlü müzisyenin desteklediği 'Songlines' adlı proje, genç mültecilerin entegrasyonunu müzik ile teşvik ediyor.



"GENÇ MÜLTECİLERİN TOPLUMUN BİR PARÇASI OLABİLMELERİ İÇİN MÜZİK ÖNEMLİ"



Şubat ayında ödülü kazanan Sting, müziğin köprü işlevini görebileceğini söyleyerek, "Bu proje, genç mültecilerin toplumun bir parçası olmaları konusunda müziğin önemli rol oynayabileceğini gösteriyor" demişti.



STİNG'DEN GELEN BAĞIŞI İLE MÜLTECİLERE ENSTRÜMAN ALINACAK



Songlines girişimi özellikle İsveç'te mülteci yurtlarında kalan Afgan, Suriyeli ve Eritreli gençler ile çalışıyor. Sting'den gelen bağış ile müzik kamplarının organize edilmesi, konserler düzenlenmesi ve mülteciler için enstrüman satın alınması planlanıyor.



İSVEÇ KRALI TARAFINDAN TAKDİM EDİLEN ÖDÜL, 1992'DEN BU YANA DAĞITILIYOR



1992 yılından bu yana dağıtılan Polar Müzik Ödülleri, her yıl bir çağdaş müzisyene ve bir de klasik müzik sanatçısına veriliyor. İsveç Kralı tarafından takdim edilen ödüle bu yıl Sting ile birlikte ABD'li caz saksafoncusu Wayne Shorter layık görülmüştü.



 





 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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