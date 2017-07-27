STEVE JOBS'IN LÜKS YATINDA, ESKİ EŞİ SEVGİLİSİYLE SEFA SÜRDÜ
Steve Jobs'ın ölmeden önce inşa ettirdiği, ancak bittiğini göremediği servet değerindeki yatta, eski eşi sevgilisiyle birlikte tatil yaptı.
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın karısı, Jobs'ın kanserden ölmeden önce yaptırdığı ve hiç kullanamadığı 100 milyon dolar değerindeki yatta, erkek arkadaşı ile Hırvatistan'da tatil yaparken görüntülendi.
100 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ YATI KENDİSİ KULLANAMADI
56 yaşındaki Laurene Powell Jobs, Steve Jobs'la evliliğinden olan 19 yaşındaki kızı Eve ve eski Washington Belediye Başkanı Adrian Fenty ile tatilin tadını çıkarırken görüntülendi. Steve Jobs 100 milyon dolar değerindeki Venus isimli yatın inşasına 2008 yılında kanser teşhisi konulmasından birkaç yıl sonra başlamıştı. Yat tamamlanmadan bir yıl önce 2012 yılında öldüğü için hiçbir zaman kullanamadı. Jobs'ın ölümünden sonra dul kalan Powell, yatın sahibi oldu.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANIYLA İLİŞKİ YAŞIYOR
Powell, 2007-2011 yılları arasında Washington belediye başkanlığı yapan sevgilisi Fenty ile 15 yıllık karısından boşandığı 2013 yılında ilişki yaşamaya başladı. Buna rağmen Powell'in, bu ayrılıkla ilgisi olmadığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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