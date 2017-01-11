Norveç Fm Radyoyu Bırakan İlk Ülke Olacak
Greyfurt Cildinizi Yağdan Koruyan En İyi Besindir
Meteoroloji Verilerine Göre Yurtta 5 Günlük Hava Durumu
Süper Lig'de Devre Arasında Kesinleşen Transferler
Birce Akalay Affetmedi Davayı Açtı
Yıldırım, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'yle Görüşüyor
Abd Merkez Kuvvetler Komutanlığından Pyd'ye...
Küresel Piyasalarda Dolar Trump Ardından Geriledi
Konutların Özgeçmişi Tek Bir Tıkla Öğrenilecek
Çekiciye Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Lice Ve Hani'de 13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Bebeği Şiddetle Sarsmak Ölüme Neden Olabilir!
Hadise'nin Transparan Talihsizliği
Dolar Üzerinden Türkiye'ye Operasyon!
Laureus Dünya Spor Ödülleri Adayları Belirlendi
Rusya'dan Türkiye İçin Flaş Adım
Kadınlar Erkekler İçin Alışveriş Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
Sevdiklerinizi Sevindirecek Sürprizler
Meteorolojiden İstanbul Ve 5 İle Kar Erimesi Uyarısı
Garry Rodrigues'in Forma Numarası Belli Oldu

stevan jovetic sevilla'da

STEVAN JOVETİC SEVİLLA'DA

La Liga ekibi Sevilla, İtalyan ekibi İnter'den Karadağlı forvet oyuncusu Stevan Jovetic'i kiraladı.

Tarih : 11 Ocak 2017, 11:26
Puan Ver : Stevan Jovetic Sevilla'da(5/10)5


İspanya Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapan ve Avrupa hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Sevilla, devre arası transfer sezonuna hareketli başladı.

İNTER'DEN JOVETİC KİRALANDI



Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Jovetic'in sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi. Jovetic'in yeni takımında 16 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

BU SEZON İNTER İLE 5 MAÇA ÇIKTI



Sırbistan'da Partizan ve İtalya'da Fiorentina'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jovetic için Manchester City 26 milyon avro, Inter ise 13,5 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.



İki takımda da beklenenin altında kalan golcü futbolcu, bu sezon Inter formasıyla sadece 5 maçta görev yapabildi.



 



kaynak:ensonhaber








Etiketler: Stevan  Jovetic  Sevilla  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER