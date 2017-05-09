STEPHEN HAWKİNG: UZAYLILAR EN BÜYÜK TEHDİT!
Einstein'dan sonra dünyanın en önemli fizikçisi olarak görülen İngiliz profesör Stephen Hawking, BBC için hazırlanan 'Expedition New World' adlı belgeselinde çarpıcı mesajlar verdi.
Küresel ısınma, nüfus artışı ve bulaşıcı hastalıklara dikkat çeken Hawking, insanlığın soyunu devam ettirebilmesi için 100 yıl içerisinde başka bir gezegende yaşanması gerektiğini belirtti. Ünlü fizikçi, "İnsanların artık başka gezegenlerde sömürge kurmaya başlaması gerekiyor" dedi. Hawking, insanların uzayda farklı ve daha gelişmiş yaşam türleriyle karşılaşması durumunda ise bunun olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
İngiliz fizikçi, insanoğlundan çok daha gelişkin olması muhtemel uzaylıların bizi bir bakteriden farksız görebileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.
kaynak:ahaber
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