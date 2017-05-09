

Küresel ısınma, nüfus artışı ve bulaşıcı hastalıklara dikkat çeken Hawking, insanlığın soyunu devam ettirebilmesi için 100 yıl içerisinde başka bir gezegende yaşanması gerektiğini belirtti. Ünlü fizikçi, "İnsanların artık başka gezegenlerde sömürge kurmaya başlaması gerekiyor" dedi. Hawking, insanların uzayda farklı ve daha gelişmiş yaşam türleriyle karşılaşması durumunda ise bunun olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.







İngiliz fizikçi, insanoğlundan çok daha gelişkin olması muhtemel uzaylıların bizi bir bakteriden farksız görebileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.







kaynak:ahaber