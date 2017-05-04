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stephen hawking: 100 yıl içinde dünya'yı terketmeliyiz

STEPHEN HAWKİNG: 100 YIL İÇİNDE DÜNYA'YI TERKETMELİYİZ

Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking çok tartışılan felaket senaryolarına bir yenisini daha ekledi. BBC belgeselinde konuşan Hawking, insanların nükleer ve biyolojik savaş, küresel ısınma, aşırı nüfus gibi nedenlerle 100 yıl içerisinde başka bir gezegende kolonileşmeye ihtiyaç duyacağını söyledi.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 13:21
Puan Ver : Stephen Hawking: 100 Yıl İçinde Dünya'yı Terketmeliyiz(5/10)2


İngiliz fizikçi Stephen Hawking, insanlığın geleceğiyle ilgili ünlü uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Hawking, iklim değişikliği, asteroid saldırıları, aşırı nüfus gibi nedenlerle gelecek 100 yıl içerisinde bir başka gezegende kolonileşme ihtiyacı duyacağını belirtti.



50 yıllık bir BBC geleneği olan Tomorrow's World (Yarının Dünyası) isimli bilimsel dizinin yeni bölümü Expedition New Earth (Yeni Dünya Keşfi) konuk olarak Stephen Hawking ve öğrencisi Christophe Galfard ikilisini ağırlıyor. Stephen Hawking ve Galfard, insanların dış dünyada nasıl hayatta kalabileceğini keşfetmek için dünyayı geziyor.



Stephen Hawking'in iddiasına göre Dünya'nın ömrü tükenmek üzere ve insanlık hayatta kalmak için gezegeni terkederek yaşam arayacak. 75 yaşındaki bilim insanı küresel ısınma, nükleer savaş ve asteroid saldırılarını insanlığın sonunu getirebilecek nedenler arasında saydı.



 



kaynak:habertürk






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