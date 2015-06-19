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stephen elop microsoft'tan ayrılıyor

STEPHEN ELOP MİCROSOFT'TAN AYRILIYOR

Kariyer öyküsüyle iş dünyasının tarihine geçebilme potansiyeline sahip, Microsoft'un ortaklarından ve Nokia'nın eski CEO'larından Stephen Elop, Microsoft'tan ayrılacağını duyurdu.

Tarih : 19 Haziran 2015, 09:18
Puan Ver : Stephen Elop Microsoft'tan Ayrılıyor(8/10)10


Kariyer öyküsüyle iş dünyasının tarihine geçebilme potansiyeline sahip, Microsoft'un ortaklarından ve Nokia'nın eski CEO'larından Stephen Elop, Microsoft'tan ayrılacağını duyurdu.



Nokia'nın CEO koltuğuna oturması, Microsoft'taki hissedarlığı nedeniyle garip karşılanan, ardından Nokia'nın Symbian işletim sistemini çöpe atıp şirkete Windows Phone telefonlar yaptırmaya başlayan, daha sonra ise asıl görevinin, Nokia ile Microsoft arasındaki gizli satın alma anlaşmasını hayata geçirmek üzere Nokia'daki alt yapıyı hazırlamak olduğu anlaşılan ve CEO olduğu dönemde Nokia'nın Microsoft'ta resmen satışını gerçekleştiren Stephen Elop, bu aşamadan sonra Nokia'dan ayrılarak Microsoft'taki yönetim kurulu üyeliği görevine dönmüştü.



Steve Ballmer'ın CEO görevinden istifa etmesinin ardından Microsoft'u yönetmeye aday olan ancak koltuğu Satya Nadella'ya kaptıran Elop Microsoft'ta Cihazlar ve Servisler bölümünün başında bulunuyordu. Elop'un yerine bu bölümün başına şimdi Terry Myerson geçecek. Bölümün ismi ise Windows ve Cihazlar olarak değişecek.



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Etiketler: Stephen  Elop  Microsoft  Tan  Ayrılıyor    haber

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