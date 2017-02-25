Adıyaman'da Fetö/Pdy Operasyonu
Range Rover Ailesinin Yeni Üyesi Ortaya Çıktı
Adana Sosyetesine Uyuşturucu Servisi!
9 'u 1 Arada İle Stilini Ortaya Çıkar
Steam'den Büyük İndirim Kampanyası!
Amd Ryzen İşlemcilerin Çıkış Tarihleri Belli Oldu!
Apple'ın Uzay Gemisi Kampüsü Apple Park Açılıyor
Samsung Galaxy J7 Ortaya Çıktı!
Playstation Store'da Ea Oyunları %60 İndirim!
Messier Kataloğu Nedir?
Bursasporlu Futbolculara Saldırı!
Ankara Arena 'evet'lerle Donatıldı
Bebek Her Öğünde Tek Göğüste Emzirilmeli
Daniela Ve Tankut Aylar Sonra İlk Kez Karşılaşıyor
Abd'den Türkiye'yi Çok Kızdıracak Bir Adım Daha!
Fitch'in Azerbaycan Ve Yunanistan Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesaj, Bahçeli'den Görüntü!
İdo Ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal
Medyatik Diyetler Hayatınızı Karartabilir!
Ap Türkiye Raportörü Kati Piri'den Fetö İtirafı

steam'den büyük indirim kampanyası!

STEAM'DEN BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI!

Yaptığı büyük indirimlerle sık sık gündeme gelen Steam, yine bir indirim rüzgarı ile gündeme oturmayı başarıyor. Üstelik bu kez özel bir güne yönelik olmamasına rağmen. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 25 Şubat 2017, 09:55
Puan Ver : Steam'den Büyük İndirim Kampanyası!(9/10)7


Yaptığı büyük indirimlerle sık sık gündeme gelen Steam, yine bir indirim rüzgarı ile gündeme oturmayı başarıyor. Üstelik bu kez özel bir güne yönelik olmamasına rağmen. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Dijital oyun sektörünün lider konumda olduğu şu zamanlarda kutulu oyunlara olan ilgi giderek azalıyor. Hal böyle oyunda dijital servis sağlayıcıları da bu durumdan nasibini alıyor.  Şüphesiz sektörün en büyüklerinden birisi olan Steam, günden güne kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Valve kuruluşuna bağlı olan Steam aynı zamanda özel günlerde yaptığı indirimler ile de birçok kez gündeme geliyor. Fakat firma özel günlerin dışında da arada büyük sürprizler yapmayı seviyor.



Hafta ortası indirimi olarak başlatılan kampanya birçok kullanıcının seveceği cinsten oyunları içinde barındırıyor. Saints Row serisi Fallout ve Skyrim bunlardan sadece bazıları. Tam listeyi aşağıdan fiyatları ile birlikte inceleyebilirsiniz.



Tam İndirim Listesi



Saints Row Complete Pack – 122.60 TL

Saints Row IV – 6 TL

Saints Row IV: Game of The Century Edition – 7.75 TL

Saints Row: Gat out of Hell – 6 TL

Saints Row 2 – 4.50 TL

Saints Row The Third – 4.50 TL



The Sims 3 – 14.75 TL

Fallout 4 – 89.50 TL

Sleeping Dogs: Definitive Edition – 22.25 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim – 86.24 TL



Worms W.M.D. – 43.54 TL

American Truck Simulator – 29.50 TL

Divinity Original: Enhanced Edition – 29.50 TL



Bu indirimlerin hafta sonuna kadar geçerli olacağını da belirtelim. İndirimlere Steam'in ana sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.



Google'da yeni doodle Exoplanet discovery








Etiketler: Steam  Den  Büyük  İndirim  Kampanyası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER