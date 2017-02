Yaptığı büyük indirimlerle sık sık gündeme gelen Steam, yine bir indirim rüzgarı ile gündeme oturmayı başarıyor. Üstelik bu kez özel bir güne yönelik olmamasına rağmen. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Dijital oyun sektörünün lider konumda olduğu şu zamanlarda kutulu oyunlara olan ilgi giderek azalıyor. Hal böyle oyunda dijital servis sağlayıcıları da bu durumdan nasibini alıyor. Şüphesiz sektörün en büyüklerinden birisi olan Steam, günden güne kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Valve kuruluşuna bağlı olan Steam aynı zamanda özel günlerde yaptığı indirimler ile de birçok kez gündeme geliyor. Fakat firma özel günlerin dışında da arada büyük sürprizler yapmayı seviyor.



Hafta ortası indirimi olarak başlatılan kampanya birçok kullanıcının seveceği cinsten oyunları içinde barındırıyor. Saints Row serisi Fallout ve Skyrim bunlardan sadece bazıları. Tam listeyi aşağıdan fiyatları ile birlikte inceleyebilirsiniz.



Tam İndirim Listesi



Saints Row Complete Pack – 122.60 TL



Saints Row IV – 6 TL



Saints Row IV: Game of The Century Edition – 7.75 TL



Saints Row: Gat out of Hell – 6 TL



Saints Row 2 – 4.50 TL



Saints Row The Third – 4.50 TL



The Sims 3 – 14.75 TL



Fallout 4 – 89.50 TL



Sleeping Dogs: Definitive Edition – 22.25 TL



The Elder Scrolls V: Skyrim – 86.24 TL



Worms W.M.D. – 43.54 TL



American Truck Simulator – 29.50 TL



Divinity Original: Enhanced Edition – 29.50 TL



Bu indirimlerin hafta sonuna kadar geçerli olacağını da belirtelim. İndirimlere Steam'in ana sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.



Google'da yeni doodle Exoplanet discovery