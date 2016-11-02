Dünya'nın en büyük onlin oyun platformu Steam cadılar bayramı için düzenlediği etkinlikte Splinter Cell taleplerine yetişemedi ve elindeki tüm keyleri tüketti. Yeni keylerin üretimi ise gelen talepleri karşılayamıyor.



Dünya'nın en büyük onlin oyun platformu Steam cadılar bayramı için düzenlediği etkinlikte Splinter Cell taleplerine yetişemedi ve elindeki tüm keyleri tüketti. Yeni keylerin üretimi ise gelen talepleri karşılayamıyor.



Valve'ın sahip olduğu Steam, bilgisayar oyuncularının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Platform yapılan kampanyalar ile çok daha uygun fiyatlara oyunların satın alınabildiği belli dönemlere sahip. Yılbaşı, cadılar bayramı, ilkbahar gibi dönemlerde yaşanan düzenli indirimlerde pek çok oyun sever cüzdanlarını boşaltarak yeni nesil oyunları satın almakta.



Dijital olarak satılan oyunlar doğrudan Steam kütüphanenize ekleniyor ve oyunu indirerek oynamaya başlayabiliyorsunuz. Sistem satın alma ve etkinleştirme işlemleri sırasında sizleri oyun keyleri ya da Türkçe adıyla etkinleştirme anahtarlarıyla uğraştırmazken arka tarafta bu işlemleri kendisi hallediyor. Cadılar bayramı için düzenlenen etkinlikte ise 2013 yılında çıkışını yapan Ubisoft oyunu Splinter Cell için keylerin tamamı tükendi.



Oyunun indirime girdiğini gören ve sahip olmak isteyen oyun severler Steam'in elindeki tüm oyun keylerini tüketti. Teorik olarak sonsuz sayıda üretilebilen keyler hem Steam tarafından hem de yapımcı firma tarafından üretilebiliyor. Üretilmesi için belli matematiksel işlemlerden ve zor algoritmalardan geçmesi gereken keylerin üretimlerine Valve artık yetişemiyor. Oyun dünyasında bir ilk olan durumda firma oyunun key taleplerine bir türlü yetişemiyor.



Resmi olarak yapılan açıklamada 30 Ekim itibariyle sorunun düzeleceği söylense de bazı kullanıcılar halen uyarı mesajları alıyor.



Dijital olarak satılan bir ürünün ilk kez tükenmesi hem oyun dünyası için hem de dijital dünya için bir ilk olma niteliğinde.



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