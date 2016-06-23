Steam, milyonlarca oyun severi bir arada bulunduran hem önemli bir topluluk hem de önemli bir mağaza. Akla gelebilecek neredeyse tüm oyunlar, oyuncularıyla öncelikli olarak Steam üzerinde buluşuyor ve yayın hayatına önemli bir kitle katma fırsatına erişiyor.



Steam, milyonlarca oyun severi bir arada bulunduran hem önemli bir topluluk hem de önemli bir mağaza. Akla gelebilecek neredeyse tüm oyunlar, oyuncularıyla öncelikli olarak Steam üzerinde buluşuyor ve yayın hayatına önemli bir kitle katma fırsatına erişiyor.



Oyunları satın alma, topluluk oluşturma, çeşitli indirimler ve daha bir çok imkanıyla herkes tarafından bilinen Steam' in indirimleri de bir o kadar ilgi çekici oluyor. Bu noktada, yılın belirli dönemlerinde hatırı sayılır indirimleri oyun severlere sunan Steam, çok yakında yaz indirimleriyle sahnede olacak.



Steam yaz indirimleri kapsamında, bir çok oyuna yönelik ciddi indirimler gündeme gelecek ve milyonlarca oyun sever tarafından satın alınacak. Şuan için indirimler mevcut olsa da, en gösterişli ve ilgi çekici indirimler elbette yaz indirimleri olacak.



Steam tarafından yapılan bu önemli indirim dönemi noktasında da oyuncular elbette bazı popüler oyunları beklemekteler. Bu popüler oyunlar arasında şüphesiz ki en çok beklenen oyunlardan bir tanesi Counter Strike Global Offensive.



Şuan itibariyle bir indirim söz konusu olmasa da CS:GOiçin hatırı sayılabilecek bir indirimi görmek yaz indirimleri kapsamında mümkün olabilir. Özellikle okulların tatil olmuş olması ve tam manasıyla yaz sezonunun açılmış olması, bu noktadaki indirimlere yönelik beklentiyi artıran önemli bir kriter olarak bilinmektedir.



