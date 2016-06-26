

Daha önce yaptığımız haberler kapsamında aktardığımız bu güzel indirimler herkes tarafından beğeniyle karşılansa da, bazı Türk oyun severlere de zulüm oldu.







Adil kullanım kotası problemi ve sürekli bağlantı sorunlarıyla karşılaşan Türk oyun severler, üstüne bir de Steam taraflı yoğunluk ve bağlantı problemlerinin yaşanmasıyla çileden çıktılar.







Yapılan indirimlerden tam anlamıyla yararlanamadıklarını belirten vatandaşlar, özellikle ödeme ekranlarında yaşanan bağlantı problemlerinin üstüne, kota bazlı problemler yaşadıklarını da dile getirdiler.



Steam, konuyla alakalı olarak herhangi bir açıklama yapmadı ancak; vatandaşlar adil kullanım kotası ve diğer bağlantı problemleri nedeniyle internet servis sağlayıcılarına binlerce şikayet kaydı oluşturdular.



Yapılan şikayet kayıtlarının içeriğinde ise, kotanın düşürülmesi, hızın belirtilen boyutlarda olmayışı ve adil kullanım kotasının kaldırılması gerektiği yönünde tepkilerini dile getirdiler. Hatta sosyal medya platformları üzerinde ve bazı online imza toplama platformları üzerinde adil kullanım kotasının kaldırılması gerektiği yönünde bir metin yayınlayarak, imza kampanyası başlattılar.



Oldukça yüksek miktarlarda imzaların toplanmasına rağmen şuan için adil kullanım kotalarına yönelik bir düzenlemenin geleceği pek görünmüyor ancak, Steam yaz indirimlerinin halen devam ettiğinin altını çizmekte fayda görünüyor. Adil kullanım kotası problemine henüz yakalanmamış ziyaretçilerimiz için, Steam' in oyun severlere sağladığı bu özel indirimlerden faydalanmak için Temmuz ayının ortalarına kadar yeterli denilebilecek bir süre de bulunuyor. Tüm oyun severlere adil kullanım kotası problemsiz ve bağlantı sorunu olmadan kullanabilecekleri bir internet temenni ediyoruz.