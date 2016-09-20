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steam, oyun değerlendirme sistemini değiştiriyor

STEAM, OYUN DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım servisi Steam, video oyunlarının değerlendirme sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor.

Tarih : 20 Eylül 2016, 09:17
Puan Ver : Steam, Oyun Değerlendirme Sistemini Değiştiriyor(7/10)7


Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım servisi Steam, video oyunlarının değerlendirme sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor.



Steam'in sahibi Valve, dijital servis üzerinde oyun dağıtan geliştiricilerin, oyunun Steam inceleme puanlarını yükseltme için etik olmayan yollara başvurduklarını dile getirerek artık oyunu para verip satın almamış olan oyuncuların yaptıkları yorumların oyunun puanında etkili olmayacağını açıkladı.



Steam'e göre, oyun geliştiricileri, oyunlarının Steam puanını yükseltmek için çok sayıda kişiye oyunun Setam anahtarlarını ücretsiz olarak dağıtıyor ve bu kişilerden oyuna olumlu yorum yapmasını istiyor. Çok sayıda kişi oyun için pozitif yorum yapınca oyunun genel değerlendirmesi de olumlu, çok olumlu veya ezici şekilde olumlu olarak görünüyor.



Valve şimdi bu sistemi değiştirerek, oyunları ücretsiz Steam kodu ile elde etmiş kişilerin yorumlarını değerlendirme dışı tutacak. Bu yorumlar yine okunabilir olacak ancak söz konusu oyuncunun verdiği not değerlendirmeye dahil edilmeyecek.



Yine Valve'ın hesaplamalarına göre, yeni sistem devreye girdiğin mevcut oyunlardan 160'ının puanlaması değişecek, yani oyunun notu dramatik şekilde düşecek. 160 oyun, Steam servisindeki toplam oyunların %14'ü anlamına geliyor.



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Etiketler: Steam  Oyun  Değerlendirme  Sistemini  Değiştiriyor    haber

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