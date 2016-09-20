Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım servisi Steam, video oyunlarının değerlendirme sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor.



Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım servisi Steam, video oyunlarının değerlendirme sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor.



Steam'in sahibi Valve, dijital servis üzerinde oyun dağıtan geliştiricilerin, oyunun Steam inceleme puanlarını yükseltme için etik olmayan yollara başvurduklarını dile getirerek artık oyunu para verip satın almamış olan oyuncuların yaptıkları yorumların oyunun puanında etkili olmayacağını açıkladı.



Steam'e göre, oyun geliştiricileri, oyunlarının Steam puanını yükseltmek için çok sayıda kişiye oyunun Setam anahtarlarını ücretsiz olarak dağıtıyor ve bu kişilerden oyuna olumlu yorum yapmasını istiyor. Çok sayıda kişi oyun için pozitif yorum yapınca oyunun genel değerlendirmesi de olumlu, çok olumlu veya ezici şekilde olumlu olarak görünüyor.



Valve şimdi bu sistemi değiştirerek, oyunları ücretsiz Steam kodu ile elde etmiş kişilerin yorumlarını değerlendirme dışı tutacak. Bu yorumlar yine okunabilir olacak ancak söz konusu oyuncunun verdiği not değerlendirmeye dahil edilmeyecek.



Yine Valve'ın hesaplamalarına göre, yeni sistem devreye girdiğin mevcut oyunlardan 160'ının puanlaması değişecek, yani oyunun notu dramatik şekilde düşecek. 160 oyun, Steam servisindeki toplam oyunların %14'ü anlamına geliyor.



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