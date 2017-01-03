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steam ödüllerini kazanlar belli oldu

STEAM ÖDÜLLERİNİ KAZANLAR BELLİ OLDU

Steam'in ilk düzenlemiş olduğu ödüller sahiplerine kavuştu.

Tarih : 03 Ocak 2017, 10:11
Puan Ver : Steam Ödüllerini Kazanlar Belli Oldu(6/10)8


Steam'in ilk düzenlemiş olduğu ödüller sahiplerine kavuştu. Oyuncular tarafından yapılan oylama sonucunda pek çok farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Valve tarafından Steam üzerinde gerçekleştirilen oylama ve sonuçları hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



PC oyunculuğunun merkezi olarak sayılan Steam'de geçtiğimiz günlerde bir oylama yapıldı. Steam'in sahibi olan Valve tarafından organize edilen oylama ile oyun dünyasındaki pek çok oyun ödül aldı. Farklı bir soru tarzına sahip olan Steam Ödülleri 2016, ‘Sadece 5 Dakika Daha' gibi ilginç soruları oyunculara yöneltiyor.



Listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.



Dipçe: kategori birincileri ‘koyu renkli' olarak gösterilmiştir.



Sarılmaya En Çok İhtiyacı Olan Kötü Adam”



-Borderlands 2

-Dead by Daylight

-Far Cry 3

-Far Cry 4

-Portal 2



Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum”



-Euro Truck Simulator 2

-Paladins

-Starbound

-Stardew Valley

-Unturned



Zamanın Eskitemediği” 



-Age of Empires II HD

-The Elder Scrolls V: Skyrim

-Sid Meier's Civilization V

-Team Fortress 2

-Terraria



Sadece 5 Dakika Daha” 



-Counter-Strike: Global Offensive

-Rocket League

-Sid Meier's Civilization VI

-Fallout 4

-Terraria



Dostum, vay canınaaaaa!” 



-Bioshock Infinite

-DOOM

-Grand Theft Auto V

-Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

-The Witcher 3: Wild Hunt



Oyun İçinde Oyun” 



-Garry's Mod

-Grand Theft Auto V

-The Stanley Parable

-Tabletop Simulator

-The Witcher 3: Wild Hunt



Ağlamıyorum, Gözüme Bir Şey Kaçtı”



-Life Is Strange

-To the Moon

-This War of Mine

-Undertale

-The Walking Dead



Bir Çiftlik Hayvanının En İyi Kullanımı”



-ARK: Survival Evolved

-Blood and Bacon

-Farming Simulator 17

-Goat Simulator

-Stardew Valley



BUM BUM”



-BroForce

-DOOM

-Just Cause 3

-Keep Talking and Nobody Explodes

-Kerbal Space Program



Sevgi/Nefret İlişkisi”



-Dark Souls III

-Darkest Dungeon

-Dota 2

-Geometry Dash

-Super Meat Boy



Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın”



-ABZU

-Cities Skylines

-Euro Truck Simulator 2

-Mini Metro

-Viridi



Arkadaşlarla Daha Zevkli”



-Don't Starve Together

-Gang Beasts

-Golf With Your Friends

-Left 4 Dead 2

–Magicka



 



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