Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından olan Steam, gün geçtikçe aktif oyuncuları ile rekorlar kırmaya devam ediyor. Yine bir rekora imza atan firmanın rekoru ve geçmiş rekorları ile ilgili detaylar haberimizde.



Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından olan Steam, gün geçtikçe aktif oyuncuları ile rekorlar kırmaya devam ediyor. Yine bir rekora imza atan firmanın rekoru ve geçmiş rekorları ile ilgili detaylar haberimizde.



Kutulu oyunların devrinin yavaş yavaş bittiği şu dönemlerde oyuncuların tercihi tabi ki de dijital oyun siteleri oluyor. Steam'de bu siteler arasında lider durumunda diyebiliriz. Steam size sanal oyun kütüphanenizi oluşturmanıza olanak sağlıyor. Valve tarafından sunulan bu servis sadece oyun aldığınız bir platform olmakla kalmıyor ayrıca multiplayer, co-op oyunlar için kullanıcılarına altyapı da sağlamakta.Her ne kadar büyük bir site için basit sorunlarda bile gündeme gelebilen Steam, milyonlarca kullanıcıya ve şirkete ev sahipliği yapıyor. Hal böyle olunca Steam kullanıcıları çoğu zaman ile rekor denilebilecek rakamlar ortaya çıkartıyor. En son 3 Ocak tarihinde anı anda 12.2 Milyon kullanıcıya ev sahipliği yaparak bir rekora imza atan firma bugün yeni bir rekora daha imza attı.



Yeni Çıkan Oyunların Katkısı Büyük



Yeni çıkan oyunlardan olan Sid Meier's Civilization VI ve The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition'un da büyük payları ile Steam, aynı anda 13.1 milyon kullanıcıya ev sahipliği yaparak yeni bir rekor kırdı. Firmanın Sürekli artan kullanıcı sayısına bakarsak bu rekorunu rahatlıkla geçecek gibi görünüyor. Ayrıca bu gelişme ve rekorlar korsan oyun sektörünün azalışının da bir habercisi. Aşağıdan rekor esnasında oynanan oyunları ve oyuncu sayılarını, ayrıca geçmişte kırılan diğer aktif oyuncu sayısını görebilirsiniz.



Rekorlar



5.01 Milyon eş zamanlı kullanıcı 2 Ocak 2012 tarihinde ulaşıldı



6.04 Milyon eş zamanlı kullanıcı 25 Kasım 2012 tarihinde ulaşıldı



7.19 Milyon eş zamanlı kullanıcı 2013 1 Aralık'ta ulaşıldı



7.67 Milyon eş zamanlı kullanıcı 29 Aralık 2013 tarihinde ulaşıldı



8.02 Milyon eş zamanlı kullanıcı 29 Haziran 2014 tarihinde ulaşıldı



8.50 Milyon eş zamanlı kullanıcı 2 Ocak 2015 tarihinde ulaşıldı



9.06 Milyon eş zamanlı kullanıcı 15 Mart 2015 tarihinde ulaşıldı



10 Milyon eş zamanlı kullanıcı 14 Haziran 2015 tarihinde ulaşıldı



11.1 Milyon eş zamanlı kullanıcı 31 Ekim 2015 tarihinde ulaşıldı



12.2 Milyon eş zamanlı kullanıcı 3 Ocak 2016 tarihinde ulaşıldı



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