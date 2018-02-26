STATTA VUVUZELA ÇALAN 2 TARAFTAR, SEYİRDEN MEN CEZASI ALDI
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında vuvuzela çalan 2 taraftar, seyirden men cezası aldı.
Sivas'ta 4 Şubat'ta oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından tribünlerdeki 5 taraftara çeşitli nedenlerle ceza verildi. Bu 5 kişiden 2'si ise 'Vuvuzela' çalmaları nedeniyle seyirden men cezası aldı.
576 KAMERA İNCELENDİ
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Demir Grup Sivasspor'un 2-1 kazandığı Galatasaray maçında yaptıkları ihlaller stadyumda bulunan 576 yüksek çözünürlüklü kameralar tarafından tespit edilen 5 taraftar hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda tribünde meşale yaktığı tespit edilen M.Ö.(25), sahaya su şişesi attığı tespit edilen N.A.(20), tribünde İl Spor Güvenlik Kurulunca yasaklanan Vuvuzela kullandıkları tespit edilen A.T.Ç. (32) ve R.A.(40) ile hakaret ettiği belirlenen B.Ç.(22) hakkında işlem yapılarak, haklarında seyirden men cezası uygulandı.
DOSYA BAŞSAVCILIĞA GİTTİ
Ayrıca haklarındaki tahkikat evrakları da Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Öte yandan kimlikleri belirlenen 3 kişi ile, kimlik tespit çalışması süren 2 kişi hakkında da tahkikat yapıldığı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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