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Stat İçin Beşiktaş'a Teşekkür Eden Bakan Bak'a Erdoğan'dan Fırça: Bizim Paralarımızla Yapıldı

STAT İÇİN BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR EDEN BAKAN BAK'A ERDOĞAN'DAN FIRÇA: BİZİM PARALARIMIZLA YAPILDI

Ampute Milli Takımının Avrupa şampiyonluğunu kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stat için Beşiktaş'a teşekkür eden Spor Bakanı'na, "Stadı bizim verdiğimiz paralarla yaptılar" dedi.

Tarih : 09 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Stat İçin Beşiktaş'a Teşekkür Eden Bakan Bak'a Erdoğan'dan Fırça: Bizim Paralarımızla Yapıldı(9/10)5

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nın İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından güzel futbol, dolu tribünler ve muhteşem zafer kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yorumu da gündeme damga vurdu.

TAKIM KAPTANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Takım kaptanı Gazi Osman Çakmak'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla Çakmak ile görüşen Erdoğan, telefon konuşmasının sonunda Aşkın Bak'a söylediği sözle Beşiktaş'a stat göndermesi yaptı.

CUMHURBAŞKANI: STADI BİZİM VERDİĞİMİZ PARALARLA YAPTILAR

Osman Aşkın Bak'ın, "Beşiktaş Kulübü'ne de teşekkür ediyoruz. Vodafone Park'ta bizi ağırladılar" ifadesine cevap olarak Erdoğan "Beşiktaş Kulübü'nün mü saha yahu? Stadı bizim verdiğimiz paralarla yaptılar" dedi.

Bu cevabın ardından hoparlörü kapatan Aşkın Bak, kısa bir süre sonra konuşmayı sona erdirdi.

"A MİLLİ TAKIMDAKİLERDE RUH YOK"

Erdoğan ayrıca Kaptan Çakmak'a, "A Milli Takım'dakilerde ruh yok. Seni oraya alalım" ifadesiyle A Milli Takım'a göndermede bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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