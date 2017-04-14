STAT DIŞINDA BİBER GAZI!
Lyon-Beşiktaş maçına saatler kala stat dışında ortalık karıştı.
Lyon-Beşiktaş maçına saatler kala stat dışında ortalık karıştı. Fransız RMC Sport'un iddiasına göre; Parc OL'ye 200 metre mesafede toplanan bazı Beşiktaş taraftarları ellerindeki meşaleleri Lyon taraftarına doğru fırlattı. Bunun üzerine Lyon taraftarları da bariyerleri aşarak siyah-beyazlılara doğru yöneldi. Araya giren Fransız polisi, Beşiktaş taraftarının bulunduğu bölgeye biber gazlı müdahalede bulundu. Bazı Lyon taraftarları, Türklerin araçlarına saldırdı.
ORANTISIZ GÜÇ KULLANDILAR
Lyon taraftarının taşkınlığına göz yuman Fransız polisi, Beşiktaş taraftarlarına acımadan vurdu.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar