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stat dışında biber gazı!

STAT DIŞINDA BİBER GAZI!

Lyon-Beşiktaş maçına saatler kala stat dışında ortalık karıştı.

Tarih : 14 Nisan 2017, 10:14
Puan Ver : Stat Dışında Biber Gazı!(7/10)9


Lyon-Beşiktaş maçına saatler kala stat dışında ortalık karıştı. Fransız RMC Sport'un iddiasına göre; Parc OL'ye 200 metre mesafede toplanan bazı Beşiktaş taraftarları ellerindeki meşaleleri Lyon taraftarına doğru fırlattı. Bunun üzerine Lyon taraftarları da bariyerleri aşarak siyah-beyazlılara doğru yöneldi. Araya giren Fransız polisi, Beşiktaş taraftarının bulunduğu bölgeye biber gazlı müdahalede bulundu. Bazı Lyon taraftarları, Türklerin araçlarına saldırdı.



ORANTISIZ GÜÇ KULLANDILAR

Lyon taraftarının taşkınlığına göz yuman Fransız polisi, Beşiktaş taraftarlarına acımadan vurdu.



 



kaynak:sabah








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