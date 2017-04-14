

Lyon-Beşiktaş maçına saatler kala stat dışında ortalık karıştı. Fransız RMC Sport'un iddiasına göre; Parc OL'ye 200 metre mesafede toplanan bazı Beşiktaş taraftarları ellerindeki meşaleleri Lyon taraftarına doğru fırlattı. Bunun üzerine Lyon taraftarları da bariyerleri aşarak siyah-beyazlılara doğru yöneldi. Araya giren Fransız polisi, Beşiktaş taraftarının bulunduğu bölgeye biber gazlı müdahalede bulundu. Bazı Lyon taraftarları, Türklerin araçlarına saldırdı.







ORANTISIZ GÜÇ KULLANDILAR



Lyon taraftarının taşkınlığına göz yuman Fransız polisi, Beşiktaş taraftarlarına acımadan vurdu.







kaynak:sabah