

Efsanevi gerçek zamanlı strateji oyunlarından StarCraft, StarCraft: Remastered adıyla 2017 yazında hayranları yeniden buluşacak.



Çoğu kişiye göre en iyi strateji oyunları sıralamasında ilk beşe girecek olan efsanevi oyun StarCraft‘ın yaz aylarında yeni sürümü daha doğrusu oynanış, grafik ve içeriğinin günümüz teknolojisine uygun bir şekilde geliştirilerek çıkarılacak. İlk olarak 1998 yılında Blizzard Entertainmenttarafından çıkarılan gerçek zamanlı strateji türünde, uzayda geçen ve üç ırkın savaşını konu alan oyun özellikle Güney Kore ve Botswanahala oldukça önemli bir kullanıcı kitlesine sahip. Terran, Protoss ve Zergisimli üç ırkın birbiri arasındaki denge uzun oynama süresi ve bol strateji seçeneği sunarak kullanıcıları kendine bağımlı hale getiriyordu.



Brood Warisimli genişleme paketi ile beraber oyun daha oynanabilir hale getirilmiş ve Blizzard, 1998 – 2007 yılları arasında Starcraft:Brood Warbaşlığından 12 milyon kopya satıldığını açıklamıştı. Yeni gelecek olan StarCraft: Remasteredise 2017 yazında çıkması planlanırken yine kullanıcıları kendine bağlayacak. 4K UHDgörüntü sistemlerini destekleyerek gelecek oyunda alışılagelmiş kampanya görevlerini kapsayan içeriği ile 13 dilde oyun içi destek imkanı sağlayacak. Hem LAN hem de modern çevrimiçi oyun oynama sitemlerinde oynanabilecek. Bu oyunun çıkması ile beraber şu an oynanan birçok strateji oyunda kullanıcı kaybedeceği kesin.



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