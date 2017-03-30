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starcraft: remastered dengeleri değiştirecek

STARCRAFT: REMASTERED DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Efsanevi gerçek zamanlı strateji oyunlarından StarCraft, StarCraft: Remastered adıyla 2017 yazında hayranları yeniden buluşacak.

Tarih : 30 Mart 2017, 11:01
Puan Ver : Starcraft: Remastered Dengeleri Değiştirecek(6/10)3


Efsanevi gerçek zamanlı strateji oyunlarından StarCraft, StarCraft: Remastered adıyla 2017 yazında hayranları yeniden buluşacak.



Çoğu kişiye göre en iyi strateji oyunları sıralamasında ilk beşe girecek olan efsanevi oyun StarCraft‘ın yaz aylarında yeni sürümü daha doğrusu oynanış, grafik ve içeriğinin günümüz teknolojisine uygun bir şekilde geliştirilerek çıkarılacak. İlk olarak 1998 yılında  Blizzard Entertainmenttarafından çıkarılan  gerçek zamanlı strateji türünde, uzayda geçen ve üç ırkın savaşını konu alan oyun özellikle  Güney Kore ve Botswanahala oldukça önemli bir kullanıcı kitlesine sahip.  Terran, Protoss ve Zergisimli üç ırkın birbiri arasındaki denge uzun oynama süresi ve bol strateji seçeneği sunarak kullanıcıları kendine bağımlı hale getiriyordu.



Brood Warisimli genişleme paketi ile beraber oyun daha oynanabilir hale getirilmiş ve  Blizzard, 1998 – 2007 yılları arasında Starcraft:Brood Warbaşlığından 12 milyon kopya satıldığını açıklamıştı. Yeni gelecek olan StarCraft: Remasteredise 2017 yazında çıkması planlanırken yine kullanıcıları kendine bağlayacak. 4K UHDgörüntü sistemlerini destekleyerek gelecek oyunda alışılagelmiş kampanya görevlerini kapsayan içeriği ile 13 dilde oyun içi destek imkanı sağlayacak. Hem LAN hem de modern çevrimiçi oyun oynama sitemlerinde oynanabilecek. Bu oyunun çıkması ile beraber şu an oynanan birçok strateji oyunda kullanıcı kaybedeceği kesin.



HTC Vive Tracker, geliştiriciler için satışa sunuldu








Etiketler: Starcraft  Remastered  Dengeleri  Değiştirecek    haber

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