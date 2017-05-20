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Starbucks, Fırlayan Kapak Nedeniyle Yaralanan Müşterisine 100 Bin Dolar Ödeyecek
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starbucks, fırlayan kapak nedeniyle yaralanan müşterisine 100 bin dolar ödeyecek

STARBUCKS, FIRLAYAN KAPAK NEDENİYLE YARALANAN MÜŞTERİSİNE 100 BİN DOLAR ÖDEYECEK

ABD'de bir mahkeme, ünlü kahve zinciri Starbucks'ın, sıcak kahvenin kapağının fırlaması üzerine vücudunda yanıklar oluşan bir müşterisine 100 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi

Tarih : 20 Mayıs 2017, 11:39
Puan Ver : Starbucks, Fırlayan Kapak Nedeniyle Yaralanan Müşterisine 100 Bin Dolar Ödeyecek(8/10)10


Florida'da görülen davada mahkeme, 2014'te Starbucks'tan aldığı kahvenin kapağının fırlaması üzerine vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan 43 yaşındaki Joanne Mogavero'yu haklı buldu.



Mogavero'nun avukatları, Starbucks'ın sıcak içecekler üzerindeki kapakların fırlayabileceği konusunda müşterilerini uyarmadığını ve müvekkillerinin vücudunda kalıcı yanıklar oluştuğunu savundu.



Jüri de, Starbucks'ın Mogavero'ya yaşadığı acı nedeniyle 85 bin, tedavi masrafları için de 15 bin dolar ödemesine karar verdi.



Starbucks'tan yapılan açıklamada ise, son dönemde benzer şikayetlerde artış olduğu kaydedildi.



 



kaynak:habertürk








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