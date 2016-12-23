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star wars temalı ilginç ürünler

STAR WARS TEMALI İLGİNÇ ÜRÜNLER

Star Wars temalı ilginç ürünler arasında hayal gücünün sınırlarını zorlayan şeyler bulunuyor. Örneğin R2-D2'yu bir buzdolabı olarak düşünmüş müydünüz? Anlaşılan birileri bunu ve daha fazlasını düşünmüş.

Tarih : 23 Aralık 2016, 09:39
Puan Ver : Star Wars Temalı İlginç Ürünler(8/10)5


Star Wars temalı ilginç ürünler arasında hayal gücünün sınırlarını zorlayan şeyler bulunuyor. Örneğin R2-D2'yu bir buzdolabı olarak düşünmüş müydünüz? Anlaşılan birileri bunu ve daha fazlasını düşünmüş.



2016, Star Wars hayranları için güzel bir şekilde sona eriyor. Merakla beklenen Rouge One üzerindeki sır perdesi ortadan kalktı. Film Star Wars hayranları tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Star Wars temalı ilginç ürünler zaman zaman en az filmler kadar beğeni kazanıyor.



Elbette Star Wars serisini sadece bir film serisi olarak değerlendirmek yanlış olur. Filmlerin yanı sıra, oyunlardan animasyonlara, çizgi romanlardan kitaplara kadar çok geniş bir koleksiyondan bahsediyoruz.



Bu kadar geniş içeriğe sahip olan Star Wars evreninin ikonik karakterlerini ve araçlarını birçok farklı cihaza entegre edilmiş halde görmek mümkün. Star Wars hayranlarına yönelik tasarlanan bu cihazlar çok çeşitlilik gösterebiliyor.



Star Wars hayranlarının keyfi Rouge One sayesinde yerindeyken, onlara yönelik olabilecek ilginç Star Wars temalı cihazlarını sizler için derledik.



Lightsaber Taşınabilir Şarj Aleti



 



Darth Vader'ın ışın kılıcı şeklindeki bu cihaz aslen taşınabilir bir şarj aleti. Cihazda aynı zamanda bir de fener bulunuyor.



Star Wars Bluetooth Hoparlör



AC Worldwide tarafından üretilen bu Bluetooth hoparlörler Stormtrooper ve C3PO modelleri bulunuyor. Göz ve ağız kısmında LED'ler bulunan hoparlörler ayrıca cihazlarla eşleştirildiğinde karakterlerin sözlerini söylüyor.



 



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