STAR WARS HAYRANLARI, YENİ FİLMİ BİRLİKTE İZLEDİ
Yildizsavaslari.com, Türkiye'deki Star Wars hayranları ile vizyona giren filmi bir arada izlemek için özel bir etkinlik düzenledi
Yönetmenlik koltuğunda Gareth Edwards'ın oturduğu ve Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn ile Donnie Yen'in başrollerini paylaştığı ABD yapımı 'Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi' dün vizyona girdi.
Star Wars hayran topluluğu Yildizsavaslari.com, Star Wars serisinin yeni halkası Rogue One'ı, Türkiye'deki Star Wars hayranlarıyla birlikte izlemek için Acıbadem'deki bir AVM'de kutlama düzenledi.
kaynak:habertürk
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