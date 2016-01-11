18 Aralık 2015'de tüm dünyada gösterime giren Star Wars Force Awakens, dünyanın 1 milyar dolar gişe hasılatını en hızla aşan beyaz perde yapımı olurken, Çin'de yeni gösterime girmişken 1.5 milyar dolar gişe hasılatını da geride bırakarak, elde etmesi güç bir rekora imza attı.



18 Aralık 2015'de tüm dünyada gösterime giren Star Wars Force Awakens, dünyanın 1 milyar dolar gişe hasılatını en hızla aşan beyaz perde yapımı olurken, Çin'de yeni gösterime girmişken 1.5 milyar dolar gişe hasılatını da geride bırakarak, elde etmesi güç bir rekora imza attı.



Star Wars'ın film ve dizi hakları Lucas'tan Disney'e geçtiğinden beri, efsanevi uzay-opera serisi en parlak günlerini yaşıyor. Star Wars Force Awakens, 1 milyar dolar barajını en kısa sürede aşan film olurken, dün itibariyle 1.5 milyar dolarını da geride bıraktı. Üstelik Star Wars Force Awakens, dünyanın en büyük pazarı olan Çin'de sadece iki gün önce gösterime girdi.



Sinema otoritelerinin tahminleri gerçekleşirse bilim-kurgu yapımı, birkaç gün içerisinde, yönetmenliğini James Cameron'un yaptığı Titanic'i gişe hasılatı açısından geride bırakacak ve yine bir James Cameron yapımı Avatar'ın zirvedeki yerine göz dikecek.



Star Wars Force Awakens'in yönetmenliğini yeni nesil Star Trek filmleri, Lost, Fringe ve Avatar> Last Airbendir'in yaratıcılarından J.J Abrams üstleniyor. Öncü filmlerde en çok eleştirilen nokta “diyalog eksiklikleri”, J.J Abrams'ın en güçlü olduğu nokta. Görsellik, Disney kaynakları ve teknoloji de eklenince, uzay-opera türündeki yapımın muazzam başarısı garanti altına alınıyor. Öyle ki Star Wars Epidesode 9 ve 10'un sinema severlerle buluşacağı tarih dahi belirlenmiş. Star Wars Episode 8, 201, Episode 9 ise 2018 yılında hayranların beğenisine sunulacak.



Force Awakens'in oyuncu kadrosu pek çoğu Oscar ödüllü yıldızlarla bezenmiş: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Peter Mayhew ve Max von Sydow listede başı çekiyor. Oyunculardan Oscar Isaac, kısa süre içinde gösterime girecek X-Men Apocalypse'de “Apocalypse” rolünü üstlenecek. Performansı, eleştirmenlerce yere göğe sığdırılamayan yıldız HBO mini serisi Show Me a Hero'da da başrol oynamıştı.



Star Wars Episode 9 ve 10'da Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Peter Mayhew ve Max von Sydow yine görev alacak. 9.filmden itibaren senaristliği ve yapımcılığı J.J Abrams yerine , Rian Johnson devralacak.



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