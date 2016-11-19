Netmarble, Lucasfilm Ltd. ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, tüm dünyada sevilen Star Warsmarkasından ilham alan Star Wars: Force Arena adlı oyunu geliştirdiklerini duyurdu.



Netmarble, Lucasfilm Ltd. ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, tüm dünyada sevilen Star Warsmarkasından ilham alan Star Wars: Force Arena adlı oyunu geliştirdiklerini duyurdu.



Ücretsiz oynanabilecek gerçek zamanlı bir PvP olan Star Wars: Force Arena, mobil ortam için optimize ediliyor ve oyun içinde 65'ten fazla ikonik karakter, araç ve birim yer alacak.



Birliğini seç, savaşa başla



Star Wars evreninde geçenStar Wars: Force Arena, oyunculara Asiler ve İmparatorluk arasında bir seçim sunarak, gerçek zamanlı olarak birbiriyle savaşacak bir birliğe komuta etme şansı verecek. Oyuncular, her savaştan sonra elde edilebilecek ve birliği güçlendirmek için geliştirilebilecek karakter kartlarını kullanarak, farklı yetenek ve saldırı özelliklerine sahip karakterleri toplayıp bunlarla birliklerini oluşturabilecek.



Arenada düşmanlarınızı yendiğinizde sıralamalarda daha yukarılara yerleşerek, hediyeler, özel karakterler ve bonus eşyalar kazanabileceksiniz. Oyuncular savaş gücünü arttıran Han Solo ve Chewbacca gibi efsanevi ikilileri bir araya getirerek kendilerine özel karakter desteleri oluştururken, strateji ve yetenekleri sınanacak. Bu ikilinin sağladığı avantajı etkin bir şekilde kullanmak, galibiyet ve yenilgi arasındaki fark anlamına gelebilecek.











Luke Skywalker seninle olsun



Luke Skywalker, Prenses Leia, Darth Vader, Ezra Bridger ve benzeri favori ikonik karakterlerinizle savaşa katılın. Star Wars: Force Arena‘da oyuncular tamamen kendilerine özgü birlikler yaratarak, oynamak için sayısız farklı yol izleyebiliyor. Oyunda ayrıca tek oyunculu, eğitim ve gerçek zamanlı 1'e 1, veya 2'ye 2 çok oyunculu gibi çeşitli modlar bulunuyor.



Ön kayıt yaptıranlara hediye var



Oyunun ön kayıtlarına destek amacıyla, kayıt yaptıran tüm oyunculara, oyun içerisinde ürün satın almak ve karakterlerini güçlendirmek için kullanabilecekleri kristaller hediye edilecek. Ön kayıt yaptıran oyuncu sayısı arttıkça, oyunun resmi açılışından itibaren iki haftalık bir süre içerisinde oyunculara verilecek kristallerin sayısı da artacak. Ön kayıt yaptıran oyuncu sayısı 10 binden fazla olursa 250 Kristal, 100 binden fazla olursa 700 Kristal ve 1 milyondan fazla olursa 1.400 Kristal ödül olarak dağıtılacak. Ön kayıtlar oyunun resmi web sitesinden yapılacak











Oyunun öne çıkan özellikleri:







Gerçek zamanlı 1'e 1 veya 2'ye 2 PvP arena karşılaşmalarında, dünyanın dört bir yanından oyuncularla güçlerinizi birleştirerek SAVAŞIN .









Aralarında Luke Skywalker, Darth Vader ve Ezra Bridger'ın da bulunduğu 65'in üzerinde ikonik Star Wars karakter ve aracından oluşan bir takımı YÖNETİN .









Savaş gücünüzü arttıran güçlü karakter çiftlerinden destek alan ideal Asi veya İmparatorluk birliğinizi oluşturmak için favori karakterlerinizi güçlendirerek TOPLAYIN .









Etkinliklere katılarak hediyeler, özel karakterler ve bonus eşyalar kazanmak için SAVAŞIN.







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