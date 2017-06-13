EA'nin merakla beklenen çok oyunculu FPS türündeki oyunu Star Wars Battlefront II betası duyuruldu. Beta için henüz net bir tarih verilmedi.



EA'nin merakla beklenen çok oyunculu FPS türündeki oyunu Star Wars Battlefront II betası duyuruldu. Beta için henüz net bir tarih verilmedi.



2015 yılında çıkan Battlefront, bir hayli sevilmişti. Yapım hâlâ büyük bir oyuncu kitlesi tarafından oynanıyor. Ancak hayranları, aynı tadda ancak daha kapsamlı yeni bir oyun istiyordu ve bu oyun, EA tarafından birkaç ay önce duyurulmuştu. Şimdi serinin hayranları için bir güzel haber daha geldi.Star Wars Battlefront II betasıduyuruldu.



EA, tarafından spesifik bir tarih verilmedi ancak betanın 2017kış döneminde,Playstation 4, Xbox Oneve PCiçin açılması bekleniyor. Beta, oyuncuların Battlefront 2'nin çok oyunculu yönlerini deneyimlemesini sağlayacak.



Oyunu ön siparişe edenler için bazı ekstralar olacak. Bunların başında betaya erken erişim geliyor. Ancak ne kadar erken olacağı bilinmiyor. Oyunun ön siparişi oyunculara ayrıca Yodaiçin Lightsaber Mastery Star Card, Kylo Renve Reyiçin özelThe Last Jedikıyafetleri ve 6 kahramana anlık erişim gibi ayrıcalıklar sağlayacak.



Star Wars Battlefront II‘nin, bu yılın sonlarına doğru 17 Kasım‘da çıkması bekleniyor. Eğer oyunu almakta kararsızsanız beta tarihini takip edin. Zira beta, oyunu alıp almamak konusunda kararınızı vermenize yardımcı olacaktır. Biz de beta tarihi netlik kazandığında sizlere duyuracağız.



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