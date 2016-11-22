Geçtiğimiz sene çıkış yapan Star Wars temalı Battlefield oyunu Battlefront için yeni bir DLC çıkıyor. Gelen paket ile birlikte VR desteği kazanacak oyunun bazı bölümlerinde bundan böyle sanal gerçeklik deneyimi yaşanabilecek.



Geçtiğimiz sene çıkış yapan Star Wars temalı Battlefield oyunu Battlefront için yeni bir DLC çıkıyor. Gelen paket ile birlikte VR desteği kazanacak oyunun bazı bölümlerinde bundan böyle sanal gerçeklik deneyimi yaşanabilecek.



Aralık ayında yeni filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Star Wars, yeni filim ile birlikte oyununa da ek paketler yayınlayacak. Rogue One: A Star Wars Story adını taşıyan yeni film aralık ayının ilk günlerinde izleyenlerle sinema salonlarında buluşacak. Film bir yandan sinema salonlarında sevenleri ile buluşurken bir yandan da evlerin salonlarında sanal gerçeklik deneyimi sunacak.



17 Kasım 2015'te PC, Playstation 4 ve Xbox One için çıkışını yapan Star Wars Battlefront oyunu pek çok oyuncunun beğenisini kazanmıştı. Oyun sunduğu oynanış dinamikleri ve Battlefield serisinin özellerini taşıması nedeniyle beğeni toplamıştı. Olumlu eleştirilerin yanında olumsuz pek çok eleştiriyi de alan oyuna yayıncı EA pek çok eklenti paketi ile DLC sundu. Amerikan oyun yayıncısı EA için olmazsa olmaz DLC paketleriyle şimdiye kadar güncellenen oyun yeni bir paket daha acalacak.



Yeni film ile birlikte gelecek olan paketler hem filmi oyuna taşıyacak hem de sanal gerçeklik deneyimi sunacak. Star Wars Battlefront Rogue One: Scraıf adını taşıyacak olan yeni DLC paketi ile birlikte filmin oyunu da oynanabilir olacak. Ancak gelen güncelleme paketi sadece yeni film için gelen bölümleri kaspamıyor. yeni paket ile birlikte oyuna sanal gerçeklik desteği de gelmiş durumda.



Playstation Kullanıcılarına Ücretsiz



Son yıllarda hızlı bir şekilde yükselişe geçen sanla gerçeklik özellikle HTC Vive ve Facebook'un sahibi olduğu Oculus Rift ile oyun dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Oyuna gelecek olacak paket ise şimdilik bu gözlükler ile çalışmayacak. Sadece Playstation kullanıcıları için gelecek olan VR paketini Playstation VR sahipleri oynayabilecek. Battlefront sahibi Playstation sahiplerine ücretsiz olarak verilecek olan paket PS VR kullanıcıları için büyük bir önem taşıyor. Battlefield'in ilk VR deneyimi olacak olan paketin göstereceği başarı VR dünyası için büyük önem taşıyor.



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