O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

star wars 8'in ismi ortaya çıktı

STAR WARS 8'İN İSMİ ORTAYA ÇIKTI

Kült filmler arasında belki de en tepede bulunan Star Wars serisinin sekizinci filminin ismi ortaya çıktı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 13:15
Puan Ver : Star Wars 8'in İsmi Ortaya Çıktı(8/10)9


George Lucas'ın yarattığı star Wars serisi geçtiğimiz yıl yedinci filmi "Star Wars: The Force Awakens" ile gösterime girmişti. Ana öyküye bir yıl ara verilmesinin ardından yan öykü olarak Star Wars Rogue One'ın bu yıl gösterime girmesi bekleniyor. Ancak fanatikler asıl ana öykünü devam filmini merakla bekliyor.



2017'de vizyona girmesi beklenen ve  Luke Skywalker'ın öyküsüne devam edecek serinin sekizinci filminin ismi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Disney, Avrupa Patent Bürosu'na sekizinci film için belirlediği başlıkla başvurunca sır ortaya çıktı. Patentlerin arasında karakter isimleri, daha sonra oyuncak olacak nesneler, pazarlama öğeleri gibi detayların filmin isminin "Forces of Destiny" olduğu yazıyordu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Star  Wars  8  İn  İsmi  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER