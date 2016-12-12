STAR WARS 8'İN İSMİ ORTAYA ÇIKTI
Kült filmler arasında belki de en tepede bulunan Star Wars serisinin sekizinci filminin ismi ortaya çıktı.
George Lucas'ın yarattığı star Wars serisi geçtiğimiz yıl yedinci filmi "Star Wars: The Force Awakens" ile gösterime girmişti. Ana öyküye bir yıl ara verilmesinin ardından yan öykü olarak Star Wars Rogue One'ın bu yıl gösterime girmesi bekleniyor. Ancak fanatikler asıl ana öykünü devam filmini merakla bekliyor.
2017'de vizyona girmesi beklenen ve Luke Skywalker'ın öyküsüne devam edecek serinin sekizinci filminin ismi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Disney, Avrupa Patent Bürosu'na sekizinci film için belirlediği başlıkla başvurunca sır ortaya çıktı. Patentlerin arasında karakter isimleri, daha sonra oyuncak olacak nesneler, pazarlama öğeleri gibi detayların filmin isminin "Forces of Destiny" olduğu yazıyordu.
kaynak:milliyet
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