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star wars 7, 517 milyon dolar açılışla rekor kırdı

STAR WARS 7, 517 MİLYON DOLAR AÇILIŞLA REKOR KIRDI

Star Wars film serisinin yedinci bölümü, Güç Uyanıyor, uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz Perşembe günü vizyona girdi ve şimdi de hafta sonu açılış hasılatı belli oldu. 

Tarih : 24 Aralık 2015, 09:31
Puan Ver : Star Wars 7, 517 Milyon Dolar Açılışla Rekor Kırdı(5/10)3


Rakamlara göre, Star Wars'un 7 filmi, tüm sinema tarihindeki en büyük açılış hasılatıyla bir rekor kırmış bulunuyor. Hafta sonu boyunca sadece ABD'deki gişelerde 238 milyon dolar hasılat toplayan Star Wars 7, böylece Jurassic World'un 209 milyon dolarlık hasılatını geride bırakarak 29 milyon dolar farkla rekora imza attı.

Ayrıca, filmin dünya genelindeki açılış hasılatı da yine dudak uçuklatan cinsten. Daha ilk iki günde dünyadan 517 milyon dolar toplayan fimin, vizyondan kalkmadan önce birkaç milyar dolarlık hasılata ulaşması bekleniyor ki, Star Wars markasını sadece 4 milyar dolara satın alan Disney'in bu parayı daha ilk filmde çıkarabileceği düşünülüyor çünkü Star Wars 7'nin sağlayacağı kazanç sadece sinema hasılatı ile sınırlı kalmayacak. Oyuncak, tişört, kupa, bardak, kalem gibi yan ürünlerin satışından elde edilecek gelirin desinema hasılatını geçmesi bekleniyor. Ayrıca Disney daha DVD satışlarından, online servislerdeki film satışlarından, video oyun gelirlerinden ve elbette Disney World'lerde yer alacak Star Wars temalı oyun/eğlence alanlarında satacağı bilet satışlarından da büyük kazanç elde edecek.

Kısaca söylemek gerekirse, George Lucas şu sıralarda markasını çok ucuza sattığı için büyük hüzne kapılmış şekilde kendini evine kapatmış olabilir.



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