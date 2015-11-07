

Yayınlandığı ilk günden beri özellikle gençlerin severek izlediği dizi için karar verildi.







Star TV'de yayınlanan Çilek Kokusu'ndan kötü haber geldi. Geçtiğimiz yaz gençlik dizisi olarak ekrana gelen ve yeni sezonda da devam eden dizi, ekrana veda ediyor.







23. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR







Başrollerini Demet Özdemir, Yusuf Çim, Ekin Mert Daymaz, Mine Tugay, Murat Başoğlu, Laçin Ceylan ve Mahir Günşıray gibi isimlerin paylaştığı; yapımcılığını ise Gold Film'in üstlendiği dizi, 23. bölümde final yapacak.