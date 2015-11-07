O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

star tv reyting rekortmeni diziyi bitiriyor!

STAR TV REYTİNG REKORTMENİ DİZİYİ BİTİRİYOR!

Star TV ekranlarında yaz aylarında başlayan ve reytinglerede birinci olan yaz dizisi Çilek Kokusu yeni sezonda beklediğini bulamadı.

Tarih : 07 Kasım 2015, 10:02
Puan Ver : Star Tv Reyting Rekortmeni Diziyi Bitiriyor!(6/10)7


Yayınlandığı ilk günden beri özellikle gençlerin severek izlediği dizi için karar verildi.



Star TV'de yayınlanan Çilek Kokusu'ndan kötü haber geldi. Geçtiğimiz yaz gençlik dizisi olarak ekrana gelen ve yeni sezonda da devam eden dizi, ekrana veda ediyor.



23. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR



Başrollerini Demet Özdemir, Yusuf Çim, Ekin Mert Daymaz, Mine Tugay, Murat Başoğlu, Laçin Ceylan ve Mahir Günşıray gibi isimlerin paylaştığı; yapımcılığını ise Gold Film'in üstlendiği dizi, 23. bölümde final yapacak.










Etiketler: Star  Tv  Reyting  Rekortmeni  Diziyi  Bitiriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER