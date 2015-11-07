STAR TV REYTİNG REKORTMENİ DİZİYİ BİTİRİYOR!
Star TV ekranlarında yaz aylarında başlayan ve reytinglerede birinci olan yaz dizisi Çilek Kokusu yeni sezonda beklediğini bulamadı.
Yayınlandığı ilk günden beri özellikle gençlerin severek izlediği dizi için karar verildi.
Star TV'de yayınlanan Çilek Kokusu'ndan kötü haber geldi. Geçtiğimiz yaz gençlik dizisi olarak ekrana gelen ve yeni sezonda da devam eden dizi, ekrana veda ediyor.
23. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR
Başrollerini Demet Özdemir, Yusuf Çim, Ekin Mert Daymaz, Mine Tugay, Murat Başoğlu, Laçin Ceylan ve Mahir Günşıray gibi isimlerin paylaştığı; yapımcılığını ise Gold Film'in üstlendiği dizi, 23. bölümde final yapacak.
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