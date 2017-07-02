HGS'de yanlış ceza yazılmasına da neden olan standart dışı plakalar, 3 Temmuz'dan itibaren 'ağır kusur' kapsamında değerlendirilecek ve bu plakaları taşıyan araçlar muayeneden geçemeyecek.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yenilenen kusur tablosu yarın yürürlüğe girecek. Buna göre, HGS'de yanlış ceza verilmesine de yol açan, plakalarda rakamlar arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması "ağır kusur" kapsamında görülecek.







MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK







Düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu Trafik Kanunu'nda belirtildiği gibi 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olması gerekecek. Bunun dışında plaka taşıyan araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek.







Plakaların basım ve dağıtımı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ile bağlı odalarınca gerçekleştirilecek.







PLAKALAR 31 LİRAYA DEĞİŞTİRİLECEK











kaynak:haberler